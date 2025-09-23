Ousmane Dembele: Danh hiệu Quả bóng vàng là bệ phóng sự nghiệp

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tiền đạo 28 tuổi Ousmane Dembele chạm tay vào giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới - "Quả bóng vàng", khép lại hành trình một năm thi đấu rực rỡ cùng Paris Saint-Germain và đội tuyển Pháp.

Hạt nhân trong "cú ăn bốn" của PSG

Ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025, Dembele vượt qua các đối thủ "nặng ký" như Lamine Yamal (Barcelona), Vitinha (PSG), Mohamed Salah (Liverpool) và Raphinha (Barcelona)… trong Top 5 cầu thủ nhận được nhiều điểm bình chọn nhất. Thành tích vô địch Champions League cùng màn trình diễn bùng nổ là yếu tố quyết định giúp Dembele được các nhà báo quốc tế ưu ái lựa chọn.

Dembele vượt qua các đối thủ sáng giá để đoạt "Quả bóng vàng 2025"

Mùa giải 2024-2025, Dembelelà ngôi sao sáng nhất của PSG. Anh góp dấu giày vào 35 bàn thắng và 16 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, là nhân tố quan trọng giúp đội bóng thủ đô Paris giành "cú ăn bốn" các danh hiệu vô địch Ligue 1, Siêu cúp Pháp, Cúp Quốc gia Pháp và đặc biệt là Champions League – danh hiệu mà PSG chờ đợi hơn nửa thế kỷ.

Ở chung kết Champions League, Dembele không chỉ là thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi của PSG mà còn tung ra hai pha kiến tạo, giúp PSG đánh bại Inter Milan với tỉ số 5-0. Màn trình diễn ổn định từ vòng bảng đến trận cuối cùng, bao gồm 8 bàn thắng và 6 pha kiến tạo qua 15 trận đấu, giúp Dembele giành luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2024-2025".

Phần thưởng xứng đáng

Từng nhiều lần vật lộn với chấn thương tại Barcelona, Dembélé được xem là tấm gương về nghị lực. Anh trở lại mạnh mẽ, duy trì thể lực suốt mùa giải và trở thành biểu tượng cho sự kiên trì. Quả bóng vàng 2025 không chỉ ghi nhận tài năng mà còn khẳng định nỗ lực phi thường của tiền đạo người Pháp.

Dembele tỏa sáng ở mùa giải đáng nhớ của PSG

Không còn là một cầu thủ thiếu ổn định như tại Barcelona, Dembele dưới tay Luis Enrique đã trở thành là một ngòi nổ cực kỳ đáng sợ. Kỹ thuật, tốc độ và ý thức chiến thuật của anh đều được cải thiện rõ rệt.

Dembele đã đóng góp đáng kể vào số bàn thắng lẫn những pha kiến tạo trên mọi đấu trường, bao gồm nhiều pha lập công quan trọng tại Champions League - nơi PSG lần đầu tiên xưng vương. Anh cũng là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất tại Ligue 1 và là "vũ khí chiến thuật" mà Enrique không thể thiếu khi đưa PSG vào đến trận chung kết FIFA Club World Cup 2025.

Dembele - Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2024-2025

Việc Kylian Mbappe chuyển sang Real Madrid mùa hè 2024 từng khiến nhiều người nghi ngờ sức mạnh hàng công của PSG. Thế nhưng, từ chính khúc quanh đó, Dembele đã vươn lên. Anh không chỉ lấp đầy khoảng trống về chuyên môn mà còn đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần tại PSG - điều từng xa lạ với cầu thủ vốn bị gắn mác "thiếu chuyên nghiệp".

Mơ bay cao cùng "Quả bóng vàng"

"Quả bóng vàng" không chỉ dành cho người ghi nhiều bàn thắng nhất, kiến tạo nhiều nhất mà còn phải là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến hành trình chinh phục vinh quang của đội bóng. Dembele đã làm được điều đó. Anh không cần phải là một "sát thủ vòng cấm" mà thay vào đó là người mở khóa thế trận, dẫn dắt lối chơi tấn công và khiến mọi hàng thủ phải lo sợ.

PSG chỉ về nhì tại FIFA Club World Cup nhưng màn trình diễn tỏa sáng của Dembele ở giải đấu trên đất Mỹ cũng như ở các giải đấu khác trong suốt một năm qua chính là bệ phóng để Dembele bay cao. Anh được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League" và giờ đây là danh hiệu "Quả bóng vàng" cao quý.