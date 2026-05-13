Pakistan phủ nhận hỗ trợ quân sự Iran, căng thẳng lan sang Kuwait

Pakistan đang nỗ lực cứu vãn tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran khi lệnh ngừng bắn do Islamabad giữ vai trò trung gian đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã bác bỏ cáo buộc rằng nước này "che chở máy bay quân sự Iran trước nguy cơ bị Mỹ tấn công".

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hội đàm với người đồng cấp Pakistan Mohammad Ishaq Dar tại Islamabad - Pakistan ngày 25-4. Ảnh: Bộ Thông tin Pakistan

Islamabad nhấn mạnh thông tin trên "gây hiểu lầm và bị thổi phồng", đồng thời khẳng định các máy bay Iran xuất hiện tại Pakistan không liên quan đến bất kỳ kế hoạch quân sự nào.

"Các máy bay Iran đang đậu tại Pakistan đã đến trong thời gian ngừng bắn và hoàn toàn không có liên hệ với tình huống quân sự hay thỏa thuận bảo toàn lực lượng nào" – Al Jazeera dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 12-5.

Bộ Ngoại giao Pakistan giải thích số máy bay này đến Pakistan trong khuôn khổ công tác hậu cần ngoại giao phục vụ các cuộc đàm phán tại Islamabad giữa các quan chức cấp cao Mỹ và Iran ngày 11-4.

Pakistan cũng lưu ý không chỉ Iran mà cả phía Mỹ cũng sử dụng căn cứ này trong quá trình đàm phán.

Tuyên bố được Pakistan đưa ra giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gia tăng. Tổng thống Donald Trump thậm chí nói lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran đang ở tình trạng "nguy kịch".