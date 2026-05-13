Quốc tế

Pakistan phủ nhận hỗ trợ quân sự Iran, căng thẳng lan sang Kuwait

Hải Hưng

(NLĐO) - Pakistan bác cáo buộc hỗ trợ quân sự Tehran trong khi Tổng thống Donald Trump mô tả lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran đang “nguy kịch”.

Pakistan đang nỗ lực cứu vãn tiến trình ngoại giao giữa Mỹ và Iran khi lệnh ngừng bắn do Islamabad giữ vai trò trung gian đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã bác bỏ cáo buộc rằng nước này "che chở máy bay quân sự Iran trước nguy cơ bị Mỹ tấn công".

Pakistan phủ nhận hỗ trợ quân sự Iran, chạy đua cứu vãn lệnh ngừng bắn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hội đàm với người đồng cấp Pakistan Mohammad Ishaq Dar tại Islamabad - Pakistan ngày 25-4. Ảnh: Bộ Thông tin Pakistan

Islamabad nhấn mạnh thông tin trên "gây hiểu lầm và bị thổi phồng", đồng thời khẳng định các máy bay Iran xuất hiện tại Pakistan không liên quan đến bất kỳ kế hoạch quân sự nào.

"Các máy bay Iran đang đậu tại Pakistan đã đến trong thời gian ngừng bắn và hoàn toàn không có liên hệ với tình huống quân sự hay thỏa thuận bảo toàn lực lượng nào" – Al Jazeera dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 12-5. 

Bộ Ngoại giao Pakistan giải thích số máy bay này đến Pakistan trong khuôn khổ công tác hậu cần ngoại giao phục vụ các cuộc đàm phán tại Islamabad giữa các quan chức cấp cao Mỹ và Iran ngày 11-4.

Pakistan cũng lưu ý không chỉ Iran mà cả phía Mỹ cũng sử dụng căn cứ này trong quá trình đàm phán.

Tuyên bố được Pakistan đưa ra giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gia tăng. Tổng thống Donald Trump thậm chí nói lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran đang ở tình trạng "nguy kịch".

Kuwait nói chặn nhóm lính Iran xâm nhập

Chính phủ Kuwait cho biết lực lượng vũ trang nước này đã ngăn chặn một nhóm nghi phạm tìm cách xâm nhập đảo Bubiyan bằng đường biển.

Thông báo của Bộ Nội vụ Kuwait ngày 12-5 cho hay 4 người đã bị bắt sau cuộc đấu súng với lực lượng an ninh nước này. Vụ việc khiến một quân nhân Kuwait bị thương, trong khi ít nhất 2 nghi phạm khác trốn thoát.

"Sau quá trình thẩm vấn, các thành viên nhóm xâm nhập thừa nhận họ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các nghi phạm khai được giao nhiệm vụ đổ bộ lên đảo Bubiyan bằng tàu cá để thực hiện các hành động thù địch" - Bộ Nội vụ Kuwait nhấn mạnh.

Giới chức Kuwait hiện tiếp tục điều tra vụ việc, trong bối cảnh căng thẳng khu vực quanh Iran và vùng Vịnh vẫn đáng lo ngại, theo Al Jazeera.

Biển chỉ dẫn hướng đến công trường xây dựng dự án cảng Mubarak al-Kabir trên đảo Bubiyan – Kuwait. Ảnh: AP

