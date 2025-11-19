HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hòa thót tim Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha lập kỷ lục và giành vé World Cup

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Bắt kịp chuỗi 31 trận bất bại do người Ý nắm giữ nhưng niềm vui của Tây Ban Nha bị phủ bóng trong ngày họ chính thức giành vé dự World Cup 2026.

Tây Ban Nha đã hoàn tất nhiệm vụ giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 nhưng đoạn kết hành trình vòng bảng của "La Roja" vất vả hơn rất nhiều so với dự đoán. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa 2-2 ngay tại sân nhà Seville trong trận đấu mà phong độ của đội bóng số 1 châu Âu bị đặt dấu hỏi lớn.

Hòa thót tim Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha lập kỷ lục và giành vé World Cup - Ảnh 1.

Màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn tại Seville

Với lợi thế gần như chắc chắn đi tiếp – trừ khi thua với cách biệt… 7 bàn – Tây Ban Nha nhập cuộc đầy tự tin. Sự áp đảo nhanh chóng được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút thứ tư khi Dani Olmo xử lý tinh tế trong vòng cấm rồi dứt điểm cận thành mở tỉ số. Trước đó, Fabián Ruiz chạm bóng không như ý từ đường tạt của Marc Cucurella nhưng vô tình thành pha kiến tạo để Olmo lập công.

Hòa thót tim Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha lập kỷ lục và giành vé World Cup - Ảnh 2.

Dani Olmo mở tỉ số cho đội chủ nhà Tây Ban Nha

Những tưởng đây sẽ là điểm tựa để thầy trò Luis de la Fuente tạo ra thế trận một chiều, đặc biệt khi thủ thành Altay Bayındır liên tục phải đẩy hai pha sút xa rất căng của Dani Olmo. Nhưng sự chủ quan nơi hàng thủ đã khiến "La Roja" phải trả giá.

Hòa thót tim Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha lập kỷ lục và giành vé World Cup - Ảnh 3.

Deniz Gül (21) là cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha tại vòng loại

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đội đầu tiên ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha ở vòng loại khu vực châu Âu, không chỉ một mà những hai lần trước và sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Từ quả phạt góc phút 34, Deniz Gül băng vào dứt điểm cận thành, đánh dấu bàn thắng quốc tế đầu tiên của mình, kéo trận đấu về vạch xuất phát.

Hòa thót tim Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha lập kỷ lục và giành vé World Cup - Ảnh 4.

Salih Özcan (5, giữa) đưa Thổ Nhĩ Kỳ vượt lên dẫn 2-1

Sang hiệp hai, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ chơi tự tin và mạch lạc hơn. Phút 53, thủ thành Unai Simón phải tung người hết cỡ để cản phá cú sút "xe đạp chổng ngược" đầy ngẫu hứng của Barış Alper Yılmaz. 

Áp lực tiếp tục dồn về khung thành Tây Ban Nha và đến phút 62, Salih Özcan tung cú sút quyết đoán, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1, đồng thời cũng ghi bàn đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia.

Hòa thót tim Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha lập kỷ lục và giành vé World Cup - Ảnh 5.

Mikel Oyarzabal dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Tây Ban Nha với 6 bàn ở vòng loại

Khoảng cách này chỉ tồn tại đúng tám phút. Phút 70, Yeremy Pino dứt điểm, Demiral phá bóng ngay trước vạch vôi nhưng Mikel Oyarzabal đã có mặt kịp thời đệm bóng cận thành gỡ hòa 2-2. Tuy vậy, Tây Ban Nha vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ tiếp tục bị đe dọa bởi các pha dứt điểm từ xa của Yılmaz.

Phút 88, Fermín Lopez tưởng chừng mang về chiến thắng khi đưa bóng vào lưới, nhưng VAR xác định việt vị. Chung cuộc, "La Roja" phải chấp nhận trận hòa nhọc nhằn, nhưng vẫn đủ để giành vé dự kỳ World Cup thứ 13 liên tiếp.

Hòa thót tim Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha lập kỷ lục và giành vé World Cup - Ảnh 6.

Tây Ban Nha dự kỳ World Cup thứ 13 liên tiếp

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ rời Seville với sự tự tin lớn, khi chơi sòng phẳng và nhiều thời điểm lấn lướt nhà đương kim vô địch châu Âu. Đội quân của HLV Vincenzo Montella hoàn toàn có thể hướng đến vòng play-off tháng Ba với hy vọng tái xuất World Cup sau 23 năm chờ đợi.

Hòa thót tim Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha lập kỷ lục và giành vé World Cup - Ảnh 7.

Thổ Nhĩ Kỳ thừa sức vượt vòng pkay-off

Hòa thót tim Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha lập kỷ lục và giành vé World Cup - Ảnh 8.

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đầy hy vọng

Châu Âu có thêm 5 đội bóng giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup, sau Scotland và Tây Ban Nha là bộ ba Bỉ, Thụy Sĩ và Áo. Bất chấp Xứ Wales dội cơn mưa bàn thắng trong chiến thắng không tưởng 7-1 trước Bắc Macedonia, Bỉ vẫn xếp nhất bảng J nhờ chiến thắng 7-0 trước Liechtenstein. Thụy Sĩ hòa 1-1 trên sân của Kosovo để duy trì khoảng cách 3 điểm với chính đối thủ này, khẳng định vị trí nhất bảng B và giành vé đến Bắc Mỹ. Áo hòa 1-1 với Bosnia, củng cố vị trí dẫn đầu bảng H với 2 điểm nhiều hơn đối thủ Đông Âu, giành vé dự vòng chung kết.

Các đội đã giành vé dự World Cup 2026:

Đồng chủ nhà (3): Mỹ, Canada, Mexico

Châu Âu (12): Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Đức, Hà Lan, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ

Châu Á (8): Úc, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Qatar, Jordan, Uzbekistan

Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay

Châu Phi (9): Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi

Châu Đại dương (1): New Zealand


"Lốc da cam" Hà Lan cuốn phăng Lithuania, đoạt vé World Cup 2026

"Lốc da cam" Hà Lan cuốn phăng Lithuania, đoạt vé World Cup 2026

(NLĐO) – Bỏ lại sau lưng nỗi niềm của vài trận cầu không như mong đợi, Hà Lan chính thức giành vé dự World Cup 2026 sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước Lithuania.

Tuyển Đức thắng nghiền ép Slovakia 6 bàn, đoạt vé dự World Cup 2026

(NLĐO) – Từng đánh bại tuyển Đức 2-0 ở lượt đi, Slovakia không nghĩ sẽ phải hứng chịu màn trút giận khủng khiếp từ đối thủ ở cuộc tái đấu rạng sáng 18-11.

World Cup 2026: Cuộc đua kịch tính, khó đoán

Ngay cả đội tuyển Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, cũng phải chờ đến lượt trận cuối mới biết rõ số phận ra sao

