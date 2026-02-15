Năm dương lịch 2025 khép lại theo cách không thể rực rỡ hơn đối với Paris Saint-Germain sau hành trình chinh phục thành công ngôi vô địch FIFA Inercontinental Cup tại Qatar. Nhà vô địch châu Âu vượt qua đội bóng số 1 Nam Mỹ Flamengo ở loạt đá luân lưu, trở thành đội bóng sở hữu nhiều danh hiệu nhất ở các giải đấu chính thức cấp châu lục và thế giới.

Đoàn quân chinh phục PSG gieo rắc kinh hoàng làng cầu thế giới

Paris Saint-Germain: Đế chế Pháp

Với chiến dịch gần như hoàn hảo trên mọi mặt trận, PSG chính thức bước vào hàng ngũ những đế chế vĩ đại của bóng đá hiện đại. Đội bóng thủ đô nước Pháp đã bứt phá ngoạn mục để hoàn tất cú ăn sáu – kỳ tích mà trước đó lịch sử bóng đá thế giới mới chỉ ghi nhận thuộc về hai tên tuổi lừng danh là Barcelona (2009) và Bayern Munich (2020).

Nền móng cho mùa giải lịch sử được PSG xây dựng từ đấu trường quốc nội. Tại Ligue 1, đội bóng thành Paris duy trì sự ổn định đáng nể, sớm tạo khoảng cách an toàn trên bảng xếp hạng trước khi chính thức đăng quang.

Không chỉ thống trị giải vô địch quốc gia, PSG còn thâu tóm trọn bộ danh hiệu trong nước khi lần lượt chinh phục Coupe de France và Trophée des Champions. Cú ăn ba quốc nội vốn đã quen thuộc với PSG, nhưng mùa giải này chỉ là bước đà cho một hành trình lớn hơn nhiều.

Sau nhiều lần lỗi hẹn, PSG thỏa ước nguyện khi lên ngôi vô địch Campions League

Mảnh ghép quan trọng nhất, cũng là danh hiệu mà PSG khao khát suốt hơn nửa thế kỷ, chính là chiếc cúp UEFA Champions League. Đêm chung kết tại Munich ngày 31-5-2025 đã trở thành cột mốc lịch sử của CLB.

Trước đối thủ giàu truyền thống Inter Milan, PSG trình diễn thứ bóng đá tấn công hiệu quả và lạnh lùng để giành chiến thắng đậm 5-0. Không chỉ lần đầu bước lên đỉnh châu Âu, đại diện nước Pháp còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ đã thực sự trưởng thành ở sân chơi lớn nhất cấp CLB.

Sau khi giải tỏa "lời nguyền Champions League", PSG bước vào giai đoạn chinh phục phần còn lại của cú ăn sáu với tâm thế của nhà vua mới. Sau khi thất thủ đáng tiếc ở chung kết FIFA Club World Cup phiên bản 32 đội trước Chelsea, PSG trở lại bằng hai danh hiệu vô địch Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Liên lục địa (tên gọi khác của FIFA Interconntinental Cup), hoàn tất bộ sưu tập kỳ vĩ với sáu danh hiệu trong một năm dương lịch.

Gian nan tìm bản sắc

Sau hơn hai mùa làm việc tại Parc des Princes, HLV Luis Enrique đã hoàn tất cuộc lột xác ngoạn mục cho PSG. Từ một tập thể phụ thuộc vào siêu sao, đội bóng thủ đô nước Pháp đã trở thành cỗ máy chiến thắng trẻ trung, kỷ luật và giàu bản sắc – đỉnh cao là chức vô địch UEFA Champions League mùa 2024-2025.

Luis Enrique - nhà cầm quân hạnh phúc nhất năm 2025

Không chỉ là chiếc cúp vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử, việc đăng quang tại Champions League còn là minh chứng cho cuộc cải tổ sâu rộng tại PSG do chiến lược gia người Tây Ban Nha khởi xướng. Ông nhận lời dẫn dắt PSG từ mùa hè 2023 và tiếp quản một phòng thay đồ đầy biến động.

Đội bóng lúc đo1 vừa chia tay Lionel Messi và Neymar, trong khi tương lai Kylian Mbappe vẫn là dấu hỏi lớn. Văn hóa "ngôi sao trên hết" đã ăn sâu nhiều năm khiến bất kỳ cuộc cải tổ nào cũng tiềm ẩn rủi ro.

Mùa 2023-2024, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chịu không ít chỉ trích khi lối chơi kiểm soát bóng của ông bị cho là cứng nhắc, thiếu đất diễn cho các cá nhân sáng tạo. Những quyết định kỷ luật mạnh tay với Ousmane Dembele hay việc xử lý bài toán Mbappe càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng. Tuy nhiên, Luis Enrique kiên định với con đường đã chọn.

Thủ quân Marquinhos 6 lần vinh dự giương cao cúp vô địch

Bước ngoặt đến khi PSG mạnh dạn dứt bỏ quá khứ. Sự ra đi của Mbappe cùng việc siết chặt kỷ luật nội bộ giúp Luis Enrique tái cấu trúc đội hình theo đúng triết lý. Ông nhiều lần khẳng định không ai là bất khả xâm phạm. PSG mùa 2024-2025 được xây dựng quanh triết lý ưu tiên cầu thủ trẻ, đa năng, giàu năng lượng và tuân thủ kỷ luật chiến thuật tuyệt đối. Từ một đội bóng của các siêu sao, PSG trở thành đội bóng có nhiều ngôi sao nhưng vận hành như một khối thống nhất.

Paris Saint-Germain trên đỉnh châu Âu và thế giới

Thành quả của cuộc cách mạng nhanh chóng hiện rõ khi PSG bước vào mùa 2024-2025 với diện mạo hoàn toàn mới. Trong khung gỗ, Gianluigi Donnarumma là lá chắn thép vững vàng. Hàng thủ do đội trưởng Marquinhos chỉ huy được hỗ trợ đắc lực bởi Nuno Mendes, Achraf Hakimi và Willian Pacho.

Ousmane Dembele giành hầu hết các danh hiệu cá nhân cao quý

Tuyến giữa trở thành bộ não thực thụ với Vitinha, Fabian Ruiz và Joao Neves — những tiền vệ vừa kỹ thuật vừa giàu năng lượng pressing. Trên hàng công, PSG gây ấn tượng bằng sức trẻ bùng nổ với Desire Doue, Bradley Barcola, Lee Kang-in, Warren Zaïre-Emery và Senny Mayulu cạnh tranh suất đá chính bên cạnh Dembele và Khvicha Kvaratskhelia. Đây chính là đội hình vô địch Champions League trẻ thứ nhì lịch sử, với độ tuổi trung bình chỉ khoảng 24 tuổi.

Con đường đến ngôi vương của PSG không hề dễ dàng. Thầy trò Luis Enrique lần lượt vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ.

Họ thắng có phần hủy diệt Man City, bóp nghẹt Liverpool rồi tiếp tục loại Aston Villa và Arsenal bằng lối chơi pressing tầm cao nghẹt thở cùng khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.

Vì thế, chiến thắng 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết thực chất là đỉnh điểm của một quá trình tích lũy dài hơi, nơi PSG thể hiện sự áp đảo toàn diện từ tuyến giữa đến khâu dứt điểm.

Khvicha Kvaratskhelia - nhân tố quan trọng trong chuỗi chiến tích của PSG

Đêm Munich cuối tháng 5-2025 sẽ còn được nhắc đến rất lâu với nhiều khoảnh khắc trở thành biểu tượng. Chiến thắng là mùa quả ngọt, kết tinh của chiến lược phát triển trẻ mà Luis Enrique kiên trì theo đuổi. Chức vô địch Champions League giúp PSG hoàn tất cú ăn bốn mùa 2024-2025 gồm Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions và Champions League — thành tích vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Siêu cúp châu Âu

Sau đỉnh cao châu Âu, PSG tiếp tục khẳng định vị thế trên bình diện thế giới. Vào đến chung kết FIFA Club World Cup mùa hè 2025, đoạt Siêu cúp châu Âu sau màn ngược dòng kỳ vĩ trước Tottenham rồi đăng quang sau loạt luân lưu tại FIFA Interconntinental Cup.

Dấu ấn mang tên Enrique

51 chiến thắng trong vòng 12 tháng, giành tổng cộng 6 danh hiệu lớn mà bất kỳ đội bóng nào cũng mơ ước, Luis Enrique không chỉ tạo dựng cho PSG bản sắc chiến thuật rõ ràng, lực lượng trẻ đầy chiều sâu và văn hóa kỷ luật mà còn mang đến bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới ở Parc des Princes.

Chức vô địch Intercontinental Cup khép lại một năm thành công của PSG

Cú "ăn sáu" của PSG mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một mùa giải. Với bóng đá Pháp, đây là cú hích lớn về vị thế ở châu Âu, nơi các CLB Ligue 1 lâu nay thường bị đánh giá thấp hơn so với những giải đấu hàng đầu khác.

Với riêng PSG, chiến tích này giúp họ rũ bỏ hình ảnh "gã nhà giàu thiếu cúp lớn", chính thức khẳng định vị thế của một quyền lực thực sự trong làng bóng đá thế giới.

Trở thành mục tiêu của mọi đối thủ

Dĩ nhiên, thách thức lớn nhất giờ đây là duy trì đỉnh cao. Lịch sử cho thấy sau khi chạm tới vinh quang tột đỉnh, nhiều đội bóng gặp khó trong việc bảo vệ thành quả. PSG cũng không là ngoại lệ. Họ trở thành mục tiêu bị nghiên cứu kỹ lưỡng ở mọi đấu trường, gặp không ít gian nan trên mọi mặt trận mùa này.

Tuy vậy, với nền tảng lực lượng hiện tại cùng sự tự tin được tích lũy, đội bóng thủ đô nước Pháp có quyền nghĩ đến một chu kỳ thành công mới.



