Công đoàn Cơ quan EVNCPC tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Tháng Công nhân 2026

Nhân Tháng công nhân 2026, cuối tháng 5 vừa qua, Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức các hoạt động thể thao và trò chơi tập thể sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNCPC; ông Ngô Tấn Cư - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC cùng các thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc EVNCPC.

Ông Ngô Tấn Cư - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC tặng hoa chúc mừng các vận động viên thi đấu giao hữu

Về phía Cơ quan EVNCPC có ông Trình Trung Phương - Thành viên HĐTV, Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVNCPC; ông Hồ Thăng Thu - Phó Tổng giám đốc EVNCPC, Thủ trưởng Cơ quan EVNCPC; ông Trần Công Minh - Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan EVNCPC cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo đoàn viên công đoàn thuộc Cơ quan EVNCPC.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Công Minh - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan EVNCPC cho biết chương trình các hoạt động chào mừng Tháng Công nhân là hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong Cơ quan EVNCPC, hướng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và giàu bản sắc văn hóa EVNCPC.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu Pickleball. Với tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết và cao thượng, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên. Nhiều pha bóng đẹp mắt, những màn phối hợp ăn ý cùng quyết tâm thi đấu hết mình của các vận động viên đã tạo nên bầu không khí hào hứng, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe trong cán bộ, người lao động.

Tiếp nối các nội dung thi đấu thể thao là chuỗi trò chơi vận động tập thể với sự tham gia của các tổ công đoàn trực thuộc. Các trò chơi như Bánh xe đồng đội, Chuyền vòng, Đoàn tàu bong bóng và Nhảy bao bố tiếp sức đã mang đến những giây phút sôi động, vui tươi và đầy ắp tiếng cười. Không chỉ đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo, mỗi thử thách còn yêu cầu tinh thần phối hợp nhịp nhàng, sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong đội.

Đặc biệt, sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên công đoàn cùng sự cổ vũ sôi nổi của các cổ động viên đã tạo nên bầu không khí đoàn kết, gắn bó và tràn đầy năng lượng tích cực. Thông qua các hoạt động, đoàn viên có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ, thắt chặt tình đồng nghiệp, từ đó góp phần xây dựng tập thể Cơ quan EVNCPC ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Kết thúc Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu Pickleball và trò chơi tập thể. Những thành tích đạt được không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự gắn kết của đoàn viên công đoàn trong toàn Cơ quan.

Ngày hội Tháng Công nhân năm 2026 khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với người tham dự. Đây không chỉ là dịp để cán bộ, đoàn viên, người lao động rèn luyện sức khỏe, tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc mà còn là hoạt động ý nghĩa góp phần lan tỏa văn hóa EVNCPC, tạo động lực để mỗi cán bộ, nhân viên tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung tay xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững.

