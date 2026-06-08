PC Đà Nẵng: Tri ân khách hàng từ những việc làm thiết thực

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

PC Đà Nẵng: Tri ân khách hàng từ những việc làm thiết thực

Hoàng Phượng

(NLĐO)- Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng trên địa bàn thành phố.

Trong các tháng đầu năm 2026, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng trên địa bàn thành phố, tập trung vào hỗ trợ sử dụng điện an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng cộng đồng.

PC Đà Nẵng: Tri ân khách hàng từ những việc làm thiết thực - Ảnh 1.

Điện lực Quế Sơn tổ chức thăm hỏi, làm việc và tặng quà các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn

Một trong những nội dung nổi bật của chương trình là hỗ trợ người dân khắc phục các nguy cơ mất an toàn điện trong sinh hoạt. Các đơn vị điện lực đã thực hiện chỉnh trang hệ thống đo đếm, đường dây nhánh rẽ sau công tơ tại 25 hẻm, kiệt và khu vực trạm biến áp; đồng thời sửa chữa, thay thế miễn phí đường dây và các thiết bị điện xuống cấp cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các địa bàn miền núi như: Nam Giang, Đông Giang và Bắc Trà My, cán bộ công nhân viên ngành điện đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để kiểm tra hệ thống điện, thay thế dây dẫn, aptomat hư hỏng và hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Những hỗ trợ thiết thực này góp phần giảm nguy cơ tai nạn điện, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

PC Đà Nẵng: Tri ân khách hàng từ những việc làm thiết thực - Ảnh 2.

Tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Song song với đó, công tác tuyên truyền và kiểm tra an toàn điện tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn và phòng chống cháy nổ tại 19 chợ trên địa bàn. Hoạt động này đặc biệt cần thiết trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ quá tải và chập cháy hệ thống điện nội bộ.

Hướng đến khách hàng doanh nghiệp, PC Đà Nẵng đã thực hiện vệ sinh miễn phí 30 trạm biến áp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và trường học. Đây là giải pháp giúp hạn chế sự cố do ô nhiễm bề mặt cách điện, nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tại Điện lực Thanh Khê, công tác vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao được triển khai cho các trạm biến áp của khách hàng trên tuyến đường Lê Trọng Tấn - khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bụi từ hoạt động vận tải vật liệu xây dựng. Hoạt động này được các doanh nghiệp đánh giá cao bởi góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh.

PC Đà Nẵng: Tri ân khách hàng từ những việc làm thiết thực - Ảnh 3.

Điện lực Trà My vệ sinh TBA Bảo hiểm xã hội Bắc Trà My


Để tri ân khách hàng, các đơn vị điện lực cũng tăng cường gặp gỡ, thăm hỏi các khách hàng sử dụng điện lớn để lắng nghe ý kiến, kịp thời hỗ trợ các nhu cầu về kỹ thuật và dịch vụ điện. Tại Điện lực Quế Sơn, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của ngành điện trong việc đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, chương trình "An toàn điện trong gia đình" tiếp tục được triển khai hiệu quả. Tại các địa phương, nhiều hộ nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thay mới thiết bị điện hư hỏng, cải tạo hệ thống dây dẫn mất an toàn hoàn toàn miễn phí. Riêng Điện lực Thanh Khê đã sửa chữa, thay thế thiết bị điện cho 2 hộ nghèo trên địa bàn phường An Khê; đồng thời phối hợp kiểm tra an toàn điện tại chợ Kỳ Đồng và xử lý 18 vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Các hoạt động an sinh xã hội cũng được duy trì với việc thăm hỏi, tặng quà cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Từ sửa chữa điện miễn phí, kiểm tra an toàn điện, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp đến các hoạt động chăm lo cộng đồng, chương trình tri ân khách hàng của PC Đà Nẵng đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, ngành điện không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tiếp tục xây dựng hình ảnh người thợ điện tận tâm, gần gũi và trách nhiệm trong lòng khách hàng./.


Tin liên quan

Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn

Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn

(NLĐO) - Hộ gia đình chính sách tại xã Ninh Châu được Điện lực Quảng Trị hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa, cải thiện điều kiện sống trước mùa mưa bão.

Công nhân Điện lực Đà Nẵng trả lại tài sản cho người dân

(NLĐO) – Hành động đẹp của cán bộ, nhân viên ngành điện lực tại Đà Nẵng được người dân khen ngợi, gửi lời cảm ơn sâu sắc.

công ty điện lực hoàn cảnh khó khăn trạm biến áp thiết bị điện mất an toàn sử dụng điện an toàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo