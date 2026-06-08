PC Đà Nẵng: Tri ân khách hàng từ những việc làm thiết thực

Trong các tháng đầu năm 2026, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng trên địa bàn thành phố, tập trung vào hỗ trợ sử dụng điện an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng cộng đồng.

Điện lực Quế Sơn tổ chức thăm hỏi, làm việc và tặng quà các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn

Một trong những nội dung nổi bật của chương trình là hỗ trợ người dân khắc phục các nguy cơ mất an toàn điện trong sinh hoạt. Các đơn vị điện lực đã thực hiện chỉnh trang hệ thống đo đếm, đường dây nhánh rẽ sau công tơ tại 25 hẻm, kiệt và khu vực trạm biến áp; đồng thời sửa chữa, thay thế miễn phí đường dây và các thiết bị điện xuống cấp cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại các địa bàn miền núi như: Nam Giang, Đông Giang và Bắc Trà My, cán bộ công nhân viên ngành điện đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để kiểm tra hệ thống điện, thay thế dây dẫn, aptomat hư hỏng và hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Những hỗ trợ thiết thực này góp phần giảm nguy cơ tai nạn điện, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Song song với đó, công tác tuyên truyền và kiểm tra an toàn điện tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn và phòng chống cháy nổ tại 19 chợ trên địa bàn. Hoạt động này đặc biệt cần thiết trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ quá tải và chập cháy hệ thống điện nội bộ.

Hướng đến khách hàng doanh nghiệp, PC Đà Nẵng đã thực hiện vệ sinh miễn phí 30 trạm biến áp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và trường học. Đây là giải pháp giúp hạn chế sự cố do ô nhiễm bề mặt cách điện, nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tại Điện lực Thanh Khê, công tác vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao được triển khai cho các trạm biến áp của khách hàng trên tuyến đường Lê Trọng Tấn - khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi bụi từ hoạt động vận tải vật liệu xây dựng. Hoạt động này được các doanh nghiệp đánh giá cao bởi góp phần đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh.

Điện lực Trà My vệ sinh TBA Bảo hiểm xã hội Bắc Trà My





Để tri ân khách hàng, các đơn vị điện lực cũng tăng cường gặp gỡ, thăm hỏi các khách hàng sử dụng điện lớn để lắng nghe ý kiến, kịp thời hỗ trợ các nhu cầu về kỹ thuật và dịch vụ điện. Tại Điện lực Quế Sơn, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của ngành điện trong việc đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, chương trình "An toàn điện trong gia đình" tiếp tục được triển khai hiệu quả. Tại các địa phương, nhiều hộ nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thay mới thiết bị điện hư hỏng, cải tạo hệ thống dây dẫn mất an toàn hoàn toàn miễn phí. Riêng Điện lực Thanh Khê đã sửa chữa, thay thế thiết bị điện cho 2 hộ nghèo trên địa bàn phường An Khê; đồng thời phối hợp kiểm tra an toàn điện tại chợ Kỳ Đồng và xử lý 18 vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Các hoạt động an sinh xã hội cũng được duy trì với việc thăm hỏi, tặng quà cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Từ sửa chữa điện miễn phí, kiểm tra an toàn điện, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp đến các hoạt động chăm lo cộng đồng, chương trình tri ân khách hàng của PC Đà Nẵng đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, ngành điện không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tiếp tục xây dựng hình ảnh người thợ điện tận tâm, gần gũi và trách nhiệm trong lòng khách hàng./.



