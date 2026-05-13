Pep Guardiola "bùng nổ" vì VAR sau tranh cãi trận Arsenal - West Ham

Những phát biểu của Pep Guardiola xuất hiện ngay sau khi đoạn hội thoại VAR của trận đấu Arsenal và West Ham được công bố. Chiến lược gia Man City đã có những phát biểu gay gắt nhằm vào giới trọng tài Anh và công nghệ VAR trong bối cảnh cuộc đua vô địch Premier League bước vào giai đoạn quyết định.

Pep Guardiola lại có dịp đả kích công tác trọng tài tại Anh

Nguyên nhân xuất phát từ trận Arsenal thắng West Ham 1-0 cuối tuần qua, nơi đội chủ sân London bị từ chối bàn gỡ hòa ở phút bù giờ sau gần 5 phút kiểm tra VAR. Tình huống gây tranh cãi xảy ra khi Callum Wilson đưa bóng vào lưới Arsenal ở phút 95, nhưng VAR xác định Pablo phạm lỗi với thủ môn David Raya trước đó.

Pha làm bàn của West Ham bị từ chối này giúp Arsenal bảo toàn chiến thắng và tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Mới đây, toàn bộ đoạn hội thoại giữa tổ trọng tài điều hành trận đấu đã được công khai trong chương trình "Mic'd Up".

Pablo ngáng cổ Raya còn phía sau, Todibo kéo áo thủ môn Arsenal

Theo nội dung được tiết lộ, trợ lý VAR Darren England nhiều lần yêu cầu xem lại các góc quay và nhận định Pablo đã dùng tay ghì cần cổ David Raya, ảnh hưởng khả năng cản phá của thủ môn Arsenal. Sau khi được gọi ra màn hình xem lại tình huống, trọng tài Chris Kavanagh đồng tình với nhận định từ tổ VAR và quyết định "quay xe", hủy bàn thắng đã công nhận trước đó.

Callum Wilson ghi bàn nhưng bị từ chối sau khi trọng tài tham khảo VAR

Quyết định này tiếp tục gây tranh cãi lớn trong dư luận. West Ham thậm chí gửi đơn khiếu nại lên PGMOL vì cho rằng quyết định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng của họ. Trong khi đó, cựu trọng tài Mark Halsey cho rằng tổ VAR đã đưa ra quyết định chính xác.

Trọng tài xem lại tình huống và thay đổi quyết định

Pep Guardiola không bỏ qua cơ hội để công kích mạnh mẽ công tác trọng tài tại Anh. HLV Man City cho biết: "Chúng tôi đã thua những trận chung kết vì các trọng tài không làm tốt công việc của họ – kể cả VAR. Thật sự tôi chưa bao giờ tin tưởng điều gì từ bóng đá kể từ ngày đến Anh".

West Ham mất cơ hội kiếm điểm trụ hạng còn Arsenal tiến sát ngôi vô địch

Guardiola cho rằng Man City nhiều lần chịu bất lợi ở các thời điểm quan trọng, đặc biệt là trong những trận chung kết FA Cup gần đây. Ông cũng nhấn mạnh các cầu thủ Man City không được phép phụ thuộc vào trọng tài hay VAR trong cuộc đua danh hiệu: "VAR giống như trò tung đồng xu. Bạn phải tự làm tốt hơn cho chính mình".

Arsenal hiện tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vô địch, trong khi Man City vẫn còn cơ hội bám đuổi dù đang kém đối thủ 5 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Tuy nhiên, những tranh cãi quanh VAR thêm một lần nữa trở thành chủ đề nóng tại Premier League, đặc biệt khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định.