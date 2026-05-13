Pep Guardiola "bùng nổ" vì VAR sau tranh cãi trận Arsenal - West Ham

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Pep Guardiola "bùng nổ" vì VAR sau tranh cãi trận Arsenal - West Ham

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) - Pep Guardiola chỉ trích trọng tài sau những tranh cãi ở trận Arsenal thắng West Ham, tuyên bố "chưa bao giờ tin tưởng" việc điều hành bóng đá tại Anh.

Những phát biểu của Pep Guardiola xuất hiện ngay sau khi đoạn hội thoại VAR của trận đấu Arsenal và West Ham được công bố. Chiến lược gia Man City đã có những phát biểu gay gắt nhằm vào giới trọng tài Anh và công nghệ VAR trong bối cảnh cuộc đua vô địch Premier League bước vào giai đoạn quyết định.

Pep Guardiola "bùng nổ" vì VAR sau tranh cãi trận Arsenal - West Ham - Ảnh 1.

Pep Guardiola lại có dịp đả kích công tác trọng tài tại Anh

Nguyên nhân xuất phát từ trận Arsenal thắng West Ham 1-0 cuối tuần qua, nơi đội chủ sân London bị từ chối bàn gỡ hòa ở phút bù giờ sau gần 5 phút kiểm tra VAR. Tình huống gây tranh cãi xảy ra khi Callum Wilson đưa bóng vào lưới Arsenal ở phút 95, nhưng VAR xác định Pablo phạm lỗi với thủ môn David Raya trước đó.

Pha làm bàn của West Ham bị từ chối này giúp Arsenal bảo toàn chiến thắng và tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Mới đây, toàn bộ đoạn hội thoại giữa tổ trọng tài điều hành trận đấu đã được công khai trong chương trình "Mic'd Up".

Pep Guardiola "bùng nổ" vì VAR sau tranh cãi trận Arsenal - West Ham - Ảnh 2.

Pablo ngáng cổ Raya còn phía sau, Todibo kéo áo thủ môn Arsenal

Theo nội dung được tiết lộ, trợ lý VAR Darren England nhiều lần yêu cầu xem lại các góc quay và nhận định Pablo đã dùng tay ghì cần cổ David Raya, ảnh hưởng khả năng cản phá của thủ môn Arsenal. Sau khi được gọi ra màn hình xem lại tình huống, trọng tài Chris Kavanagh đồng tình với nhận định từ tổ VAR và quyết định "quay xe", hủy bàn thắng đã công nhận trước đó.

Pep Guardiola "bùng nổ" vì VAR sau tranh cãi trận Arsenal - West Ham - Ảnh 3.

Callum Wilson ghi bàn nhưng bị từ chối sau khi trọng tài tham khảo VAR

Quyết định này tiếp tục gây tranh cãi lớn trong dư luận. West Ham thậm chí gửi đơn khiếu nại lên PGMOL vì cho rằng quyết định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng của họ. Trong khi đó, cựu trọng tài Mark Halsey cho rằng tổ VAR đã đưa ra quyết định chính xác.

Pep Guardiola "bùng nổ" vì VAR sau tranh cãi trận Arsenal - West Ham - Ảnh 4.
Pep Guardiola "bùng nổ" vì VAR sau tranh cãi trận Arsenal - West Ham - Ảnh 5.

Trọng tài xem lại tình huống và thay đổi quyết định

Pep Guardiola không bỏ qua cơ hội để công kích mạnh mẽ công tác trọng tài tại Anh. HLV Man City cho biết: "Chúng tôi đã thua những trận chung kết vì các trọng tài không làm tốt công việc của họ – kể cả VAR. Thật sự tôi chưa bao giờ tin tưởng điều gì từ bóng đá kể từ ngày đến Anh".

Pep Guardiola "bùng nổ" vì VAR sau tranh cãi trận Arsenal - West Ham - Ảnh 6.

West Ham mất cơ hội kiếm điểm trụ hạng còn Arsenal tiến sát ngôi vô địch

Guardiola cho rằng Man City nhiều lần chịu bất lợi ở các thời điểm quan trọng, đặc biệt là trong những trận chung kết FA Cup gần đây. Ông cũng nhấn mạnh các cầu thủ Man City không được phép phụ thuộc vào trọng tài hay VAR trong cuộc đua danh hiệu: "VAR giống như trò tung đồng xu. Bạn phải tự làm tốt hơn cho chính mình".

TIN LIÊN QUAN

Arsenal hiện tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vô địch, trong khi Man City vẫn còn cơ hội bám đuổi dù đang kém đối thủ 5 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Tuy nhiên, những tranh cãi quanh VAR thêm một lần nữa trở thành chủ đề nóng tại Premier League, đặc biệt khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định.

Tin liên quan

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League

(NLĐO) - Leandro Trossard ghi bàn thắng quý như vàng ở cuối trận giúp Arsenal hạ West Ham 1-0, qua đó tái lập khoảng cách 5 điểm ở ngôi đầu bảng Ngoại hạng.

Soi tỉ số trận West Ham - Arsenal: Trận derby London buộc phải thắng

(NLĐO) - Arsenal quyết thắng trận derby London để phục hồi khoảng cách 5 điểm ở ngôi đầu, nhưng West Ham cũng không thể mất đỉểm khi nguy cơ xuống hạng gần kề.

HLV Pep Guardiola chơi “tâm lý chiến”, Arsenal nóng gáy

(NLĐO) - HLV Pep Guardiola khép lại buổi họp báo sau trận Man City thắng Brentford 3-0 bằng khoảnh khắc vừa hài hước vừa đậm sắc màu “tâm lý chiến”.

VAR Pep Guardiola trọng tài Arsenal - West Ham
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo