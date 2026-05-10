HLV Pep Guardiola chơi “tâm lý chiến”, Arsenal nóng gáy

Khi kết thúc phần trả lời sau trận đấu với "Bầy ong" ở vòng 36, chiến lược gia Pep Guardiola khoanh hai tay trước ngực, mô phỏng hình ảnh hai chiếc búa trên huy hiệu West Ham, rồi hô lớn: "Tiến lên, Búa tạ!".

HLV Pep Guardiola làm dấu biểu tượng của West Ham và hô vang "Tiến lên, Búa tạ!". Ảnh: Youtube / BeanymanSports

Chiến lược gia người Tây Ban Nha sau đó lao nhanh khỏi buổi họp vào sau trận Man City thắng Brentford 3-0 rạng sáng 10-5 (giờ Hà Nội). Ảnh: Youtube / BeanymanSports

Hành động này lập tức gây chú ý bởi West Ham là đối thủ tiếp theo của Arsenal tại sân London Stadium vào lúc 22 giờ 30 phút tối 10-5 (giờ Hà Nội).

Sau chiến thắng trước Brentford, Man City rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm, nhưng cuộc đua vô địch vẫn không nằm hoàn toàn trong tay thầy trò Guardiola.

Nếu như Arsenal thắng cả 3 trận còn lại, đội bóng của Mikel Arteta sẽ chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026.

Trước trận gặp Brentford, thuyền trưởng Man City từng bị hỏi liệu ông có mặc áo West Ham để cổ vũ cho họ hay không. HLV Pep Guardiola đáp lại bằng giọng châm biếm: "Các anh hài hước thật đấy!".

Ông nói thêm: "Hãy thắng Brentford trước đã, rồi sau đó ở buổi họp báo, các anh có thể hỏi tiếp tôi".

Man City đã làm đúng phần việc của mình khi Jeremy Doku mở tỉ số ở phút 60 bằng cú cứa lòng đẹp mắt, rồi Erling Haaland ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Cuối trận, tiền đạo người Na Uy kiến tạo để Omar Marmoush ấn định chiến thắng 3-0, giúp Man City tiếp tục bám sát Arsenal trong giai đoạn quyết định của Ngoại hạng Anh.

"Tôi thích cảm giác được trở lại cuộc đua vô địch. Ít nhất Man City chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải trong top 2 và điều đó khiến tôi hài lòng. Mùa trước rất khó khăn khiến tôi không thể tận hưởng cảm giác như bây giờ, bởi toàn đội phải chiến đấu chỉ để giành vé dự Champions League" – HLV Guardiola hào hứng.

HLV Pep cũng khen Doku, người tiếp tục chơi nổi bật sau khi lập cú đúp trước Everton vòng đấu trước. "Mùa này cậu ấy đã tiến bộ. Sự tự tin đó hoàn toàn thuộc về cậu ấy. Ở những đội bóng mạnh, bạn luôn cần các cầu thủ tạo ra khác biệt, không chỉ Erling mà cả tiền vệ tấn công và cầu thủ chạy cánh" – ông nói.

Trong khi đó, HLV Keith Andrews của Brentford, tỏ ra không hài lòng khi đội khách bị từ chối phạt đền trong tình huống Kevin Schade ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Matheus Nunes.

HLV Andrews châm biếm: "Tôi nghe giải thích rằng tác động là chưa đủ. Với một cầu thủ nhanh như Kevin Schade, tôi không biết cần bao nhiêu tác động mới là đủ".