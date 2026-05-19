HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Pep Guardiola chia tay Man City, Enzo Maresca được chọn kế nhiệm

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) - Pep Guardiola gần như sẽ rời Man City sau mùa giải hiện tại và cựu cộng sự Enzo Maresca là ứng viên sáng giá thay thế chiến lược gia người Tây Ban Nha

Tương lai của Pep Guardiola tại Man City đang trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Anh khi nhiều nguồn tin cho rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thể chia tay sân Etihad sớm hơn dự kiến, khép lại quãng thời gian đầy thành công kéo dài một thập niên.

Pep Guardiola sắp chia tay Man City, Enzo Maresca được chọn kế nhiệm - Ảnh 1.

Ngày Pep rời Man City không còn xa

Nguồn tin từ Anh cho biết Guardiola vẫn còn hợp đồng một năm với Man City, song khả năng ông rời đội bóng ngay sau mùa giải hiện tại ngày càng rõ ràng hơn. Đây được xem là thời điểm phù hợp để Man City bắt đầu kế hoạch chuyển giao sau giai đoạn thành công rực rỡ dưới thời cựu HLV Barcelona.

Pep Guardiola sắp chia tay Man City, Enzo Maresca được chọn kế nhiệm - Ảnh 2.

Bản thành tích đồ sộ của Pep cùng với Man City

Kể từ khi tiếp quản Man City năm 2016, Guardiola đã biến đội bóng này thành thế lực thống trị bóng đá Anh với hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm nhiều chức vô địch Premier League và Champions League. Mùa này, Man City tiếp tục duy trì tham vọng giành thêm danh hiệu khi vừa đăng quang League Cup và mới có được chức vô địch FA Cup.

Pep Guardiola sắp chia tay Man City, Enzo Maresca được chọn kế nhiệm - Ảnh 3.

Pep giành cú đúp cùng "The Citizens" mùa này

Đội chủ sân Etihad hiện vẫn còn cơ hội nâng cao danh hiệu Premier League nếu giành kết quả thuận lợi ở hai vòng đấu cuối gặp Bournemouth và Aston Villa, đồng thời chờ Arsenal sẩy chân trong cuộc đua vô địch.

TIN LIÊN QUAN

Dù vậy, Guardiola vẫn tỏ ra kín tiếng khi được hỏi về tương lai. Trước trận chung kết FA Cup, ông chỉ ngắn gọn trả lời: "Tôi còn một năm hợp đồng". Sau chiến thắng tại Wembley, chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục né tránh những tin đồn liên quan đến việc ra đi.

Pep Guardiola sắp chia tay Man City, Enzo Maresca được chọn kế nhiệm - Ảnh 4.

Tài hoa Pep Guardiola được phát huy tối đa tại đội chủ sân Etihad

Ban lãnh đạo Man City được cho là đã chọn Enzo Maresca để kế nhiệm Guardiola nếu chiến lược gia 55 tuổi quyết định ra đi vào cuối mùa. Maresca không phải cái tên xa lạ với đội chủ sân Etihad khi từng làm trợ lý cho Guardiola trước khi chuyển sang dẫn dắt Leicester City năm 2023.

Nhà cầm quân người Ý tiếp tục gây chú ý sau quãng thời gian làm việc tại Chelsea. Dù rời sân Stamford Bridge hồi đầu năm nay, Maresca được cho là đã nhiều lần có các cuộc trao đổi với Man City về khả năng trở lại Etihad trong tương lai gần.

Pep Guardiola sắp chia tay Man City, Enzo Maresca được chọn kế nhiệm - Ảnh 5.

Enzo Maresca từng sát cánh Pep Guardiola trong vai trò cộng sự ở Man City

Enzo Maresca được đánh giá là phương án phù hợp nhờ hiểu rõ triết lý bóng đá của Guardiola cũng như cấu trúc vận hành tại Man City. Nhà cầm quân 46 tuổi từng gia nhập đội bóng này từ năm 2020 và có nhiều năm làm việc trong hệ thống đào tạo cũng như ban huấn luyện đội một.

Pep Guardiola sắp chia tay Man City, Enzo Maresca được chọn kế nhiệm - Ảnh 6.

Maresca giúp Leicester thăng hạng, cùng Chelsea giành FIFA Club World Cup

Nếu thương vụ trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những cuộc chuyển giao đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu trong những năm gần đây.

Tin liên quan

Pep Guardiola "bùng nổ" vì VAR sau tranh cãi trận Arsenal - West Ham

Pep Guardiola "bùng nổ" vì VAR sau tranh cãi trận Arsenal - West Ham

(NLĐO) - Pep Guardiola chỉ trích trọng tài sau những tranh cãi ở trận Arsenal thắng West Ham, tuyên bố "chưa bao giờ tin tưởng" việc điều hành bóng đá tại Anh.

Pep Guardiola đối mặt án cấm chỉ đạo sau chiến thắng ngược dòng ở FA Cup

(NLĐO) - HLV Pep Guardiola có nguy cơ bị cấm chỉ đạo 2 trận sau phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài ở trận Man City thắng Newcastle tại vòng 5 FA Cup.

"Nước cờ lạ" của Pep Guardiola

Man City chưa từng chủ trương cầu hòa với bất kỳ ai, việc chịu chia điểm với Arsenal cho thấy "nước cờ lạ" trong tư duy chiến thuật của Pep Guardiola

Champions League Pep Guardiola Man City Premier League cú đúp Enzo Maresca
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo