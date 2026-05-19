Tương lai của Pep Guardiola tại Man City đang trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Anh khi nhiều nguồn tin cho rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thể chia tay sân Etihad sớm hơn dự kiến, khép lại quãng thời gian đầy thành công kéo dài một thập niên.



Ngày Pep rời Man City không còn xa

Nguồn tin từ Anh cho biết Guardiola vẫn còn hợp đồng một năm với Man City, song khả năng ông rời đội bóng ngay sau mùa giải hiện tại ngày càng rõ ràng hơn. Đây được xem là thời điểm phù hợp để Man City bắt đầu kế hoạch chuyển giao sau giai đoạn thành công rực rỡ dưới thời cựu HLV Barcelona.

Bản thành tích đồ sộ của Pep cùng với Man City

Kể từ khi tiếp quản Man City năm 2016, Guardiola đã biến đội bóng này thành thế lực thống trị bóng đá Anh với hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm nhiều chức vô địch Premier League và Champions League. Mùa này, Man City tiếp tục duy trì tham vọng giành thêm danh hiệu khi vừa đăng quang League Cup và mới có được chức vô địch FA Cup.

Pep giành cú đúp cùng "The Citizens" mùa này

Đội chủ sân Etihad hiện vẫn còn cơ hội nâng cao danh hiệu Premier League nếu giành kết quả thuận lợi ở hai vòng đấu cuối gặp Bournemouth và Aston Villa, đồng thời chờ Arsenal sẩy chân trong cuộc đua vô địch.

Dù vậy, Guardiola vẫn tỏ ra kín tiếng khi được hỏi về tương lai. Trước trận chung kết FA Cup, ông chỉ ngắn gọn trả lời: "Tôi còn một năm hợp đồng". Sau chiến thắng tại Wembley, chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục né tránh những tin đồn liên quan đến việc ra đi.

Tài hoa Pep Guardiola được phát huy tối đa tại đội chủ sân Etihad

Ban lãnh đạo Man City được cho là đã chọn Enzo Maresca để kế nhiệm Guardiola nếu chiến lược gia 55 tuổi quyết định ra đi vào cuối mùa. Maresca không phải cái tên xa lạ với đội chủ sân Etihad khi từng làm trợ lý cho Guardiola trước khi chuyển sang dẫn dắt Leicester City năm 2023.

Nhà cầm quân người Ý tiếp tục gây chú ý sau quãng thời gian làm việc tại Chelsea. Dù rời sân Stamford Bridge hồi đầu năm nay, Maresca được cho là đã nhiều lần có các cuộc trao đổi với Man City về khả năng trở lại Etihad trong tương lai gần.

Enzo Maresca từng sát cánh Pep Guardiola trong vai trò cộng sự ở Man City

Enzo Maresca được đánh giá là phương án phù hợp nhờ hiểu rõ triết lý bóng đá của Guardiola cũng như cấu trúc vận hành tại Man City. Nhà cầm quân 46 tuổi từng gia nhập đội bóng này từ năm 2020 và có nhiều năm làm việc trong hệ thống đào tạo cũng như ban huấn luyện đội một.

Maresca giúp Leicester thăng hạng, cùng Chelsea giành FIFA Club World Cup

Nếu thương vụ trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những cuộc chuyển giao đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu trong những năm gần đây.