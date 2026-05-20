Petrovietnam có Tổng giám đốc mới

Ngày 20-5, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (trái), tân Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường (giữa) và Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn tại sự kiện. Ảnh: Petrovietnam

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Tài chính đã công bố quyết định của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, giữ chức vụ Thành viên HĐTV Tập đoàn. Đồng thời, ông Bùi Minh Tiến, Thành viên HĐTV Tập đoàn, đã thay mặt HĐTV công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ông Lê Mạnh Cường sinh ngày 18-2-1974, quê quán Hà Tĩnh.

Ông Lê Mạnh Cường được đào tạo bài bản, là kỹ sư điều khiển tàu biển, thạc sĩ quản lý kinh tế chuyên sâu lĩnh vực dầu khí và có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông đã trải qua nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các đơn vị thành viên cũng như tại Petrovietnam, trong đó có thời gian dài công tác và trưởng thành tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Trên cương vị Phó tổng giám đốc Petrovietnam, ông Cường phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu như thăm dò khai thác dầu khí, chuyển dịch năng lượng, phụ trách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Hiện, ban lãnh đạo Petrovietnam gồm: Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV, các thành viên Hội đồng Thành viên, bao gồm ông Bùi Minh Tiến, ông Nguyễn Văn Mậu, ông Trần Bình Minh, ông Phạm Tuấn Anh, ông Trần Hồng Nam.

Ban tổng giám đốc PVN bao gồm: Ông Lê Mạnh Cường, Tổng giám đốc; ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành, và các Phó Tổng giám đốc khác: Ông Đỗ Chí Thanh, ông Cao Hoài Dương, ông Phan Tử Giang.