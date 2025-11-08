HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Vùng miền Đông Nam Bộ

Petrovietnam khai giảng chương trình lãnh đạo tương lai của tập đoàn

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Petrovietnam khai giảng chương trình "Lãnh đạo tương lai " cho 60 cán bộ, nhân viên từ các đơn vị thành viên

Chiều 8-11, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ khai giảng chương trình "Lãnh đạo tương lai Petrovietnam 2025" tại Trường Cao đẳng Dầu khí (PV College), đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược phát triển đội ngũ lãnh đạo trẻ kế cận của Tập đoàn.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam; ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, các đơn vị thành viên cùng đại diện Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) và PV College.

Petrovietnam khai giảng chương trình "lãnh đạo tương lai" - Ảnh 1.

Rất đông lãnh đạo và nhân viên của Petrovietnam cùng tham dự chương trình

Chương trình "Lãnh đạo tương lai Petrovietnam 2025" nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Kế hoạch quản trị nhân tài đến năm 2030, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Petrovietnam trong việc chuẩn hóa, trẻ hóa và chuyên nghiệp hóa đội ngũ lãnh đạo trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số.

Khóa đầu tiên quy tụ 60 học viên xuất sắc, được lựa chọn từ gần 100 ứng viên tiêu biểu của các đơn vị thành viên Petrovietnam. Trong 18 tháng đào tạo, học viên sẽ tham gia chương trình theo mô hình 10:20:70 (10% học chính thức - 20% học qua tương tác - 70% trải nghiệm công việc thực tế). Nội dung bao gồm kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, đổi mới sáng tạo và năng lực chuyển đổi số.

Petrovietnam khai giảng chương trình "lãnh đạo tương lai" - Ảnh 2.

Lãnh đạo Petrovietnam và các đơn vị nhấn nút khai giảng chương trình

Đáng chú ý, 70% thời lượng học tập được đào tạo thực tiễn qua công việc, thông qua việc học viên đảm nhận các dự án, nhiệm vụ thách thức hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí quản lý. Đây được xem là điểm khác biệt giúp chương trình gắn chặt giữa lý thuyết và thực tiễn, tạo môi trường rèn luyện năng lực quản trị trong bối cảnh thực tế.

Petrovietnam khai giảng chương trình "lãnh đạo tương lai" - Ảnh 3.

60 cán bộ, nhân viên của các công ty thành viên thuộc Petrovietnam được đào tạo chương trình làm lãnh đạo của tập đoàn

PV College là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức và quản lý toàn bộ chương trình, điều phối chuyên gia, hỗ trợ học viên và kết nối các đơn vị trong hệ thống. 

Petrovietnam khai giảng chương trình "lãnh đạo tương lai" - Ảnh 4.

Ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam

Trong các năm tới, Petrovietnam dự kiến mở rộng tuyển chọn nhân sự trẻ tiềm năng ngoài hệ thống, hướng đến xây dựng "Lãnh đạo tương lai Petrovietnam" thành thương hiệu đào tạo uy tín, góp phần hình thành đội ngũ lãnh đạo thế hệ mới – năng động, sáng tạo, sẵn sàng dẫn dắt ngành năng lượng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan

Petrovietnam và Vietcombank ký hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

Petrovietnam và Vietcombank ký hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ký kết 2 hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

Tổng Bí thư tặng Petrovietnam 8 chữ: Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu

(NLĐO) - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Petrovietnam; đồng thời tặng tập đoàn 8 chữ.

Petrovietnam đề xuất dự án hàng tỉ USD về năng lượng sạch ở Cần Thơ

(NLĐO)- Petrovietnam đề xuất xây dựng Trung tâm Công nghiệp năng lượng sinh thái tại TP Cần Thơ, kỳ vọng thu hút hàng tỉ USD vốn đầu tư.

