HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phá án lúc 2 giờ sáng, công an bắt kẻ gây án nguy hiểm

Tuấn Minh

(NLĐO)- Khoảng 2 giờ 30 phút sáng, khi kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại nhà dân đã bị các trinh sát Công an 2 tỉnh Thanh Hóa và Quảng Ninh tóm gọn

Ngày 27-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh truy bắt thành công đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hà Trung (Thanh Hóa).

Phá án lúc 2 giờ 30 phút, công an bắt kẻ gây án nguy hiểm ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Cù Văn An, kẻ gây án nguy hiểm ở Quảng Ninh, đã bị tóm gọn khi lẩn trốn ở Thanh Hóa. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, Cù Văn An (SN 1993; ngụ phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), là lao động tự do, không có nơi ở cố định, đã bỏ vợ và ít liên lạc với gia đình.

Từ tháng 1-2025 đến nay, An làm thuê sơn công trình ở phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình làm việc, An có mâu thuẫn với anh N.Đ.C. (ngụ xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Khoảng 11 giờ ngày 24-4, tại phòng trọ của anh C., An đã sử dụng 1 con dao (dạng dao gọt hoa quả, dài khoảng 15 cm) đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, An nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng có biểu hiện côn đồ, manh động, có thể tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội, nên sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng chức năng vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai lực lượng, tổ chức rà soát, khoanh vùng, truy xét đối tượng.

Phá án lúc 2 giờ 30 phút, công an bắt kẻ gây án nguy hiểm ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Cù Văn An tại cơ quan điều tra

Chỉ sau hơn 16 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, lực lượng công an đã phát hiện Cù Văn An đang lẩn trốn tại thôn Kim Đề (xã Hà Trung).

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, Công an 2 tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 2 giờ 30 phút sáng ngày 25-4, tổ công tác đã đột kích khống chế, bắt giữ Cù Văn An khi đang lẩn trốn tại 1 nhà dân.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Sau gây án, người đàn ông 59 tuổi dùng rựa cố thủ

Sau gây án, người đàn ông 59 tuổi dùng rựa cố thủ

(NLĐO) – Sau khi đánh trọng thương một người đàn ông khác, Võ Đình N. trốn trên núi dùng rựa "cố thủ" trong hang đá.

Bà chủ tiệm cầm đồ nằm bất động, nghi phạm lộ diện sau 2 giờ gây án

(NLĐO) - Nghi phạm đâm chết chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Trị sau mâu thuẫn khi cầm cố tài sản bị công an bắt giữ chỉ sau gần 2 giờ gây án.

Vụ nam công nhân bị đâm tử vong trên đường về nhà trọ: Bắt nhóm đối tượng gây án

(NLĐO)-Sau mâu thuẫn tại công ty, một nhóm công nhân đã chặn đường tấn công khiến nam công nhân 22 tuổi tử vong trên đường ở TPHCM

lẩn trốn Công an Thanh Hóa Công an tỉnh Quảng Ninh kẻ gây án kẻ gây án nguy hiểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo