Quốc tế

5 xu hướng công nghệ dự báo làm mưa làm gió năm 2026

Xuân Mai

(NLĐO) - Định hình năm 2026 sẽ là 5 xu hướng công nghệ nổi trội, từ sự bùng nổ trung tâm dữ liệu, xe tự lái cho đến những thiết bị phần cứng kỳ lạ.

1. Bùng nổ trung tâm dữ liệu

Sau giai đoạn phát triển mạnh mẽ tại Mỹ và Anh vào năm 2025, cơ sở hạ tầng trị giá hàng ngàn tỉ USD cho trí tuệ nhân tạo (AI) được mở rộng khắp thế giới. 

Ấn Độ đang trở thành điểm nóng đầu tư khi Tập đoàn Microsoft cam kết 17,5 tỉ USD, Amazon tuyên bố chi 35 tỉ USD và Google cũng ký thỏa thuận 15 tỉ USD để xây dựng hạ tầng tại đây.

Khu vực Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Malaysia và Việt Nam, cùng với Úc cũng được dự báo sẽ tăng trưởng hai con số về năng lực tính toán xử lý dữ liệu, dù phải đối mặt với thách thức về tiêu thụ năng lượng làm mát do khí hậu nóng lên.

img

Các trung tâm dữ liệu chứa máy chủ và phần cứng cần thiết để hỗ trợ việc sử dụng internet tại Ashburn, bang Virginia - Mỹ. Ảnh: AP

Tại Trung Đông, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã ký các thỏa thuận AI trị giá khoảng 600 tỉ USD với Mỹ vào tháng 5 năm ngoái để đa dạng hóa nền kinh tế. 

Tuy nhiên, bài học từ Trung Quốc là một lời cảnh báo khi quốc gia này đã xây xong 150 trung tâm dữ liệu mới trong năm 2024 nhưng có tới 80% năng lực tính toán xử lý dữ liệu không tìm được người mua.

2. Xe tự lái "đổ bộ" các đô thị lớn

Cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ đưa taxi robot đến các thành phố lớn trên toàn cầu vào năm 2026. Sau khi mở rộng tại San Francisco và Los Angeles, dự án xe tự lái Waymo của tập đoàn Google sẽ tiến vào Washington DC, New York - Mỹ và London - Anh. 

Google đã đầu tư hàng tỉ USD vào Waymo trong 15 năm qua.

Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc đang vươn ra quốc tế mạnh mẽ. Nhà cung cấp dịch vụ gọi xe Apollo Go của công ty Baidu đã hoạt động tại Dubai và Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

img

Xe tự lái Waymo của Tập đoàn Google. Ảnh: Bloomberg

Những chiếc xe tự lái của WeRide, một công ty xe tự lái khác của Trung Quốc, cũng có mặt tại UAE và Singapore. 

Tất cả công ty lớn trên thị trường Trung Quốc đều đang mở rộng hoạt động tại châu Âu. Xe do công ty phát triển công nghệ lái xe thông minh Momenta sản xuất và được Uber triển khai dự kiến bắt đầu hoạt động tại Đức trong năm 2026. 

WeRide, Baidu và Pony AI cũng có kế hoạch bắt đầu dịch vụ taxi tự lái tại nhiều địa điểm ở châu Âu trong tương lai gần.

3. Tài sản của giới siêu giàu tiếp tục tăng phi mã

Theo Financial Times, 10 giám đốc điều hành giàu có nhất trong lĩnh vực công nghệ đã gia tăng thêm 550 tỉ USD vào khối tài sản của họ trong năm 2025. 

Đà tăng trưởng phi mã này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong năm 2026, đặc biệt với sự kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của hai gã khổng lồ OpenAI và SpaceX. Hai công ty này lần lượt được định giá 830 tỉ USD và 800 tỉ USD, thậm chí có thể chạm mốc 1.000 tỉ USD.

Việc SpaceX lên sàn sẽ bổ sung hàng chục tỉ USD vào giá trị tài sản ròng của Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Elon Musk – người đang nắm giữ khối tài sản khoảng 800 tỉ USD, theo thống kê của Forbes.

Dự báo 5 xu hướng công nghệ đình đám năm 2026 - Ảnh 3.

Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AP

4. AI chưa thay thế được người trong một số lĩnh vực

AI đã thực sự thay đổi năng suất trong một số lĩnh vực ngách. Ví dụ, công việc lập trình hiện nay hoàn toàn khác so với 5 năm trước. Các nhân viên chăm sóc khách hàng đang bị thay thế ồ ạt bởi những chatbot. 

Tuy nhiên, AI vẫn chưa thể thay thế được năng suất của người lao động trong hầu hết các ngành công nghiệp. Chẳng hạn, độc giả báo chí đã từ chối các bài viết do AI tạo ra vì cho rằng chúng không chính xác và không đáng tin cậy.

Mặc dù vậy, các công ty vẫn đang trì hoãn việc tuyển dụng, chờ đợi tiềm năng của công nghệ này được phát huy. Điều đó có nghĩa là công việc hiện tại đang bị ảnh hưởng bởi tư duy của các ông chủ về tương lai. Ví dụ, Hollywood đang trong thời kỳ suy thoái tài chính nghiêm trọng, đang chuyển sang sử dụng AI để hoàn thành các dự án sản xuất với chi phí thấp hơn. 

5. Thiết bị di động có hình dạng mới

Sự thống trị nhàm chán của điện thoại thông minh dạng thanh đang bị thách thức. Vài năm gần đây, điện thoại thông minh ra mắt với một số kiểu dáng khác nhau, chủ yếu là các thiết bị gập, cùng với một vài thiết bị mới chuyên dụng chỉ để chạy AI. 

Năm 2026, những xu hướng này có thể sẽ tăng tốc, được thúc đẩy bởi khả năng Apple ra mắt điện thoại gập và cuộc đua tìm kiếm một thiết bị giúp phát huy tối đa năng lực của AI.

img

Văn phòng Samsung ở thủ đô Seoul – Hàn Quốc. Ảnh: AP

Các hãng công nghệ đang khẩn trương nghiên cứu một thiết bị AI mới, khao khát trở thành người tiên phong đưa được sức hấp dẫn của ChatGPT ra ngoài đời thực. Năm 2025, OpenAI đã rót khoảng 6,5 tỉ USD vào công ty khởi nghiệp của "cha đẻ" thiết kế iPhone - Jony Ive, dù công ty này hầu như chưa có sản phẩm nào đáng kể nhưng trong năm 2026, họ có thể ra mắt sản phẩm đầu tay.

Kính thông minh đang mở ra một hướng đi đầy hứa hẹn để đưa AI tạo sinh và AI phản hồi vào đời sống thường nhật và những thiết bị này đã rất phổ biến. Năm 2026, kính thông minh nhiều khả năng sẽ bùng nổ và tân tiến hơn, dưới sự dẫn đầu của Meta. Trước đó, Samsung đã đưa trợ lý ảo Bixby vào tủ lạnh từ năm 2024.

Tin liên quan

Ngắm đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM

Ngắm đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM

(NLĐO) - Việc hình thành đô thị KHCN Bắc TPHCM không chỉ là đầu tư cơ sở hạ tầng, mà là quá trình kiến tạo một "vùng lõi" đổi mới sáng tạo

Top 10 ngành bị ảnh hưởng bởi AI năm Bính Ngọ 2016

(NLĐO) - Các chuyên gia nhận định AI không "xóa sổ" hoàn toàn nghề nghiệp, nhưng sẽ làm thay đổi sâu sắc bản chất nhiều công việc

“Đã mắt” cảnh robot múa võ trong Gala Tết Nguyên đán 2026 tại Trung Quốc

(NLĐO) - Truyền thống hòa quyện với công nghệ trong một màn trình diễn ngoạn mục tại Gala Tết Nguyên đán 2026 do Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc tổ chức.

ChatGPT AI Công nghệ Elon Musk xe tự lái
