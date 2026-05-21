Pháp luật

Phá đường dây CakhiaTV, phát lậu bóng đá, quảng cáo cá độ thu lợi số tiền bất chính đặc biệt lớn

H.Thành

(NLĐ) - 23 đối tượng điều hành các trang web phát lậu bóng đá CakhiaTV, Rakhoi.TV để quảng cáo cá độ, tổ chức đánh bạc, thu lợi số tiền bất chính đặc biệt lớn

Tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trong thời gian từ 15 đến 21-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đồng loạt tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố gồm: Gia Lai; Tây Ninh; Vĩnh Phúc; Thanh Hoá, Nghệ An; Hà Tĩnh; TPHCM; TP Hà Nội…

Phá đường dây CakhiaTV, phát lậu bóng đá, quảng cáo cá độ với số tiền thu lợi đặc biệt lớn - Ảnh 1.

Nội dung quảng cáo trong các trận đấu theo yêu cầu, mang lại nguồn thu bất chính đặc biệt lớn

Đường dây trên do đối tượng Đỗ Văn Ch. (SN 1995, hộ khẩu thường trú xã Liên Hoà, tỉnh Phú Thọ; nơi ở hiện nay tại Chung cư cao cấp Empire City Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM) cầm đầu.

Các đối tượng đã có hành vi sử dụng Công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Đường dây trên hoạt động thông qua các Website: CakhiaTV; RakhoiTV; CaheoTV… với các "bình luận viên" được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như: "Giàng A Phò"; "Giàng A Lử"; "Giàng A Lôi"; "Giàng A Páo"; "Giàng A Cay"….

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ: 28 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 6 máy tính bảng, 46 điện thoại thông minh các loại; 18 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để phục vụ hoạt động bình luận cùng các thiết bị kết nối internet tốc độ cao; phong tỏa 27 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt phong tỏa tiền trong các tài khoản ngân hàng lên đến hơn 10 tỉ đồng cùng nhiều ôtô hạng sang các loại…

Quá trình điều tra, sơ bộ ban đầu xác định đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, với nhiều đối tượng tham gia và cư trú tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Đường dây trên hoạt động hết sức tinh vi và khép kín (chủ yếu hoạt động online, các đối tượng đều không quen biết nhau; hầu hết các nhân viên đều không biết nhân thân, lai lịch nhóm đối tượng cầm đầu và quản lý; mọi hoạt động chỉ đạo điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn trong thời gian ngắn; thanh toán trả lương đều thông qua các ví điện tử ẩn danh).

Phá đường dây CakhiaTV, phát lậu bóng đá, quảng cáo cá độ với số tiền thu lợi đặc biệt lớn - Ảnh 2.

Các đối tượng tại nơi tạm giam. Nguồn: VTV

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu vào các giải bóng đá có Đội tuyển Việt Nam tham dự và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như: UEFA Champions League (Cúp C1); Ngoại hạng Anh (English Premier League); La Liga; Seri A; Bundesliga; Ligue 1…(Đặc biệt giải Ngoại hạng Anh bị xâm phạm nhiều nhất).

Các đối tượng đang lên kế hoạch bài bản chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Quá trình thực hiện hoạt động xâm phạm bản quyền các đối tượng còn Tổ chức cho người xem tham gia đánh bạc cá độ trực tuyến thông qua các trận bóng được tường thuật trực tiếp.

Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính từ hoạt động Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn, Cơ quan điều tra đang tiếp tục thống kê.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng khác trong đường dây.

Xôi Lạc TV: Bước trượt dài 10 năm phát sóng lậu

(NLĐO) – Cùng với sự bùng nổ của nhu cầu xem thể thao trực tuyến nhiều năm qua, Xôi Lạc TV được một bộ phận không nhỏ người hâm mộ thể thao trong nước theo dõi.

VIDEO: "Bật mí" phương thức thu hàng trăm tỉ đồng của hệ thống Xôi lạc TV

(NLĐO)- Theo cáo buộc, hệ thống Xôi Lạc TV đã chèn quảng cáo cá độ bóng đá, văn hóa phẩm đồi trụy vào trang web, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

"Đánh sập" đường dây cá độ bóng đá giao dịch lên tới 1.200 tỉ đồng

(NLĐO)- Một đường dây cá độ bóng đá giao dịch 1.200 tỉ đồng vừa được Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Công an triệt phá thành công, khởi tố 8 đối tượng

    Thông báo