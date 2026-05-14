Pháp luật

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 23 kg ma túy cùng 1 khẩu súng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an Thanh Hóa vừa phối hợp với công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 23 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng

Ngày 14-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đấu tranh triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 23,4 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại.

Ma túy tổng hợp và heroin bị Công an 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) thu giữ trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tang vật thu giữ gồm trên 26.000 viên ma túy tổng hợp, 2,5 bánh heroin, 3,1 kg ma túy tổng hợp dạng "nước vui", 4,5 kg lá ka-thom có chứa chất ma túy (methamphetamine), 12 kg tiền chất dùng để sản xuất heroin (tổng trọng lượng 23,4 kg) cùng 1 khẩu súng kíp.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã lợi dụng hệ thống vận tải như xe khách, shipper để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng và thủ đô Viêng Chăn về địa bàn tỉnh Hủa Phăn, sau đó tìm đường đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Theo Công an Thanh Hóa, chỉ tính từ tháng 9-2025 đến nay, thông qua công tác phối hợp, đơn vị và Công an tỉnh Hủa Phăn đã xác lập một chuyên án chung, phát hiện 2 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia; bắt giữ 14 vụ, 19 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Kết quả trên phản ánh hiệu quả trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng, góp phần "chặn cung" nguồn ma túy từ bên ngoài, xây dựng phòng tuyến ma túy vững chắc trên tuyến biên giới.

Với thành tích xuất sắc trên, ngày 13-5, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và hiệu quả trong công tác phối hợp quốc tế đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Phá đường dây ma túy nhắm trực tiếp vào học sinh, sinh viên

