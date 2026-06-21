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Pháp luật

Phá loạt “tổng hành dinh” lừa đảo xuyên quốc gia của người nước ngoài ở TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an TPHCM liên tiếp triệt phá các ổ nhóm người nước ngoài hoạt động trái phép, ngăn nguy cơ hình thành trung tâm lừa đảo quy mô lớn.

Clip Công an TPHCM kiểm tra cơ sở lưu trú có người nước ngoài cư trú trái phép trong đợt cao điểm làm sạch địa bàn.

Ngày 21-6, Công an TPHCM cho biết trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm người nước ngoài hoạt động trái phép, thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử và ngăn chặn nguy cơ hình thành các trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia trên địa bàn.

Phá loạt “ tổng hành dinh ” lừa đảo xuyên quốc gia ở TPHCM 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng Công an TPHCM kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú có nhiều người nước ngoài cư trú trái quy định trên địa bàn phường Thuận Giao. Ảnh: CA

Theo Công an TPHCM, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an thành phố, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài.

Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; gần 311 trường hợp vi phạm liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động trái phép, đánh bạc, cư trú trái phép và nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

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Công an TPHCM phát hiện hàng chục người nước ngoài lưu trú tại cơ sở nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Ảnh: CA

Đáng chú ý, ngày 18-5, tổ công tác phối hợp kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn và phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo tạm trú theo quy định. Tại đây, công an thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng Dai Fei (Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong được chỉ đạo từ nước ngoài sang Việt Nam thuê địa điểm, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất và đưa người từ Trung Quốc sang nhằm xây dựng trung tâm lừa đảo trên không gian mạng.

Phá loạt “ tổng hành dinh ” lừa đảo xuyên quốc gia ở TPHCM 2026 - Ảnh 3.

Công an lập hồ sơ, xử lý Fan HaiMing Cao JiaLiang, Nguyễn Hồng Thảo Nhi (từ trái qua). Ảnh: CA

Các đối tượng dự kiến tổ chức đào tạo nhân sự, vận hành hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc. Dữ liệu điện tử thu giữ cho thấy nhiều kịch bản lừa đảo dưới hình thức giả danh sàn thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán và các thủ đoạn trực tuyến khác đã được chuẩn bị sẵn.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Quách Thị Huế, chủ một số cơ sở lưu trú, đã cho nhiều người Trung Quốc cư trú nhưng không kiểm tra giấy tờ, không khai báo lưu trú theo quy định.

Tiếp đó, ngày 8-6, Công an TPHCM tiếp tục phát hiện 83 người Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê khách sạn để tập kết nhân sự và thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo trên mạng.

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Công an TP.HCM khởi tố Phạm Thị Huỳnh Như. Ảnh: CA

Qua điều tra, Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn bị xác định đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú, tiếp nhận và bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã cơ bản hoàn tất việc lắp đặt thiết bị, huấn luyện nhân sự và chuẩn bị vận hành hệ thống lừa đảo nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá trước khi hoạt động chính thức diễn ra.

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Phạm Thanh Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Ngày 14 và 17-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Gần đây nhất, ngày 17-6, kiểm tra một căn nhà trên địa bàn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 42 công dân Trung Quốc lưu trú trái phép. Tang vật thu giữ gồm 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 laptop cùng nhiều thiết bị mạng và dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo.

Điều tra ban đầu cho thấy nhóm người này sinh hoạt khép kín, bị kiểm soát chặt chẽ việc đi lại và được điều hành từ nước ngoài. Fan HaiMing và Cao JiaLiang được xác định giữ vai trò quản lý nhân sự, hậu cần; trong khi Nguyễn Hồng Thảo Nhi bị cáo buộc đứng ra thuê địa điểm, tạo điều kiện cho nhóm người nước ngoài lưu trú và hoạt động.

Ngày 20-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra cùng về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Phá loạt “ tổng hành dinh ” lừa đảo xuyên quốc gia ở TPHCM 2026 - Ảnh 7.

Công an TPHCM tăng cường quản lý cư trú, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Theo Công an TPHCM, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can. Trong số này có 9 bị can là người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý hoặc nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can làm trung gian môi giới thuê địa điểm.

Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê phải chấp hành nghiêm các quy định về quản lý cư trú; tuyệt đối không vì lợi nhuận mà tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép. Mọi hành vi chứa chấp, tổ chức hoặc môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép đều có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt lên đến 15 năm tù.

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