Ngày 31-10, Công an phường Trấn Biên (Đồng Nai) đã bắt giữ nghi phạm T.M.M (55 tuổi, ngụ khu phố Tân Thành) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Nghi phạm cùng tang vật thu giữ được

Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, bà H. đi chợ về thì phát hiện cửa nhà bị cạy khoá. Kiểm tra bên trong, khổ chủ phát hiện 370 triệu đồng ‘không cánh mà bay’. Hơn 2 giờ sau đó, nạn nhân trình báo Công an phường Trấn Biên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ, triển khai truy xét.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phường đã xác định và bắt giữ được nghi phạm là T.M.M. Bằng chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, thu lại được toàn bộ số tiền bị mất.