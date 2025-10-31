HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phá nhanh vụ trộm ở Đồng Nai, thu hồi số tiền lớn bị mất

Uyên Châu

(NLĐO)- Lợi dụng gia chủ đi vắng, gã đàn ông 55 tuổi cạy cửa, trộm 370 triệu đồng ở Đồng Nai.

Ngày 31-10, Công an phường Trấn Biên (Đồng Nai) đã bắt giữ nghi phạm T.M.M (55 tuổi, ngụ khu phố Tân Thành) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trộm cắp 370 triệu Đồng ở Đồng Nai: Nghi phạm bị bắt trong 2 giờ - Ảnh 1.

Nghi phạm cùng tang vật thu giữ được

Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, bà H. đi chợ về thì phát hiện cửa nhà bị cạy khoá. Kiểm tra bên trong, khổ chủ phát hiện 370 triệu đồng ‘không cánh mà bay’. Hơn 2 giờ sau đó, nạn nhân trình báo Công an phường Trấn Biên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ, triển khai truy xét.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phường đã xác định và bắt giữ được nghi phạm là T.M.M. Bằng chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, thu lại được toàn bộ số tiền bị mất.

Tin liên quan

Nam thanh niên bị bỏng cháy đen khi trộm cắp cáp điện

Nam thanh niên bị bỏng cháy đen khi trộm cắp cáp điện

(NLĐO) - Cơ quan công an đang xác định danh tính nam thanh niên bị bỏng nặng khi trộm cắp cáp điện.

Tưởng kẻ trộm gà, ai ngờ là "vị khách" đặc biệt quý hiếm nặng 30 kg

(NLĐO) - Một con khỉ mặt đỏ quý hiếm nặng khoảng 30 kg bất ngờ vào vườn nhà dân ở xã Trường Sơn (Quảng Trị) rượt đuổi đàn gà.

Ngăn chặn nạn bẻ cành, hái trộm cà phê

Xã Hướng Phùng được xem là "thủ phủ" cà phê của tỉnh Quảng Trị với hơn 2.100 ha.

trộm cắp tài sản tỉnh đồng nai cạy cửa phường Trấn Biên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo