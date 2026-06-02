HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phá tủ đổi pin xe điện, người đàn ông nhanh chóng bị bắt

Anh Vũ

(NLĐO) - Nguyễn Công Nam thừa nhận đã phá hoại tủ đổi pin xe điện Vinfast trên đường Phạm Văn Đồng và khoảng 10 điểm khác trên địa bàn TPHCM

Ngày 2-6, Công an phường Linh Xuân, TPHCM đã tạm giữ Nguyễn Công Nam, 41 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh để điều tra về hành vi phá hoại tài sản.

Phá họai tủ đổi pin xe điện Vinfast tại TPHCM: Người đàn ông bị bắt giữ - Ảnh 1.

Nguyễn Công Nam nhanh chóng bị bắt giữ.

Trước đó, Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN (V-Green) gửi đơn đến Công an TPHCM về việc nhiều tủ đổi pin xe điện trên một số tuyến đường thuộc phường Sài Gòn, Thủ Đức và Linh Xuân bị phá hoại, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Trước đó, V-Green được phép bố trí các tủ đổi pin xe điện VinFast trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Người lạ đã đập phá, làm hư hỏng nghiêm trọng màn hình, thiết bị kỹ thuật và kết cấu tủ đổi pin.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM đã phối hợp công an xác địa phương xảy ra vụ việc vào cuộc truy xét người phá hoại.

Khoảng 13 giờ ngày 30-5, đại diện V-Green đi khảo sát trên địa bàn phường Linh Xuân thì phát hiện 3 tủ đổi pin bị phá hoại trên đường Phạm Văn Đồng nên đã cấp tốc đến Công an phường Linh Xuân trình báo sự việc.

Phá tủ đổi pin xe điện Vinfast, người đàn ông nhanh chóng bị bắt - Ảnh 1.

Nguyễn Công Nam tại cơ quan công an.

Đến khoảng 19 giờ ngày 1-6, lực lượng công an đã bắt giữ Nam. Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận đã hủy hoại tủ đổi pin vào ngày 28-5 trên đường Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, Nam cũng dùng đá nhặt ở ven đường đập bể màn hình tủ đổi pin VinFast tại khoảng 10 điểm khác trên địa bàn TPHCM từ cuối tháng 4-2026 đến nay. 

Phá họai tủ đổi pin xe điện Vinfast tại TPHCM: Người đàn ông bị bắt giữ - Ảnh 3.

Tủ đổi pin trên đường Phạm Văn Đồng bị phá hoại.

 

Tin liên quan

CSGT TPHCM tăng cường xử lý học sinh vi phạm giao thông trong kỳ nghỉ hè

CSGT TPHCM tăng cường xử lý học sinh vi phạm giao thông trong kỳ nghỉ hè

(NLĐO) - CSGT khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường hơn nữa việc quản lý, giám sát con em trong quá trình tham gia giao thông.

Nhanh chóng bắt giữ kẻ ra tay trộm trong tiệm internet ở TPHCM

(NLĐO) - Thấy một thanh niên chơi game ngủ quên trong tiệm internet, Phong liền ra tay trộm để lấy tiền nộp game.

Bắt giữ đối tượng liều lĩnh lấy tiền trong 4 thùng công đức ở chùa Hải Quang

(NLĐO) - Qua kiểm tra, tu sĩ phát hiện một người lạ đã lẻn vào chùa trộm tiền trong thùng công đức.

Vinfast xe điện Vinfast
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo