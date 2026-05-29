HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt giữ 3 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự

Anh Vũ

(NLĐO) - Ba thanh niên bị bắt giữ để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát hình sự, chặn xe người đi đường để đe dọa, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29-5, Công an phường An Khánh, TPHCM cho biết vừa truy xét nhanh nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản.

- Ảnh 1.

Các đối tượng Tuấn, Thảo và Nhật tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng giả danh lực lượng cảnh sát hình sự chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản.

Một nhóm 3 người đi trên hai xe máy tiếp cận nạn nhân khi đang lưu thông trên đường. Các đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Sau đó, các đối tượng đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền để “bỏ qua” rồi trả lại giấy tờ và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khánh khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai truy xét; xác định 3 đối tượng gồm: Ngô Thanh Tuấn (25 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hoàng Minh Nhật (18 tuổi, ngụ tại phường Cát Lái) và Trần Quốc Thảo (22 tuổi, ngụ phường Cát Lái).

Tại cơ quan công an, cả ba khai nhận khoảng 18 giờ ngày 27-5, họ nảy sinh ý định tìm những thanh niên đi xe máy một mình để chặn lại, giả danh cảnh sát hình sự nhằm hù dọa, chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan

Khép chặt vòng vây, bắt gọn 2 đối tượng ở khu vực biên giới Tây Ninh

Khép chặt vòng vây, bắt gọn 2 đối tượng ở khu vực biên giới Tây Ninh

(NLĐO)- Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp

Nghi phạm cầm dao cướp tại khách sạn bị bắt, khai thêm 2 vụ trộm

(NLĐO) – Công an xác định ngoài vụ cướp tài sản hết sức táo tợn, người đàn ông 39 tuổi quê tỉnh Quảng Ngãi còn thực hiện 2 vụ trộm cắp khác tại TP Đà Nẵng

Bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn làm 2 người tử vong

(NLĐO) - Cho rằng xe máy chạy hướng ngược lại sẽ tự tránh nên tài xế xe tải vẫn lấn làn để vượt ô tô phía trước dẫn đến vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

cảnh sát hình sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo