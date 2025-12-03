HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Phái đoàn Mỹ bàn luận ở Nga, Tổng thống Putin cảnh báo châu Âu

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner tại Điện Kremlin.

Cuộc đàm phán Nga-Mỹ về một phương án khả thi nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kết thúc sau gần 5 giờ đồng hồ hôm 2-12.

Các cuộc thảo luận tập trung vào những nội dung chính của khuôn khổ hòa bình do Mỹ đề xuất. Theo trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov, phái đoàn Mỹ đã trao cho các đối tác Nga thêm 4 tài liệu liên quan đến việc dàn xếp hòa bình.

Mỹ trao thêm cho Nga tài liệu về thỏa thuận hòa bình Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner tại Điện Kremlin. Ảnh: AP

Các vấn đề chính về lãnh thổ, đảm bảo an ninh, nguyện vọng gia nhập NATO và các hạn chế đối với quân đội Ukraine, vốn bị Nga coi là những yếu tố cản trở thỏa thuận, cũng được thảo luận.

Theo đài RT, trả lời câu hỏi về chủ đề này, ông Ushakov nói đến "tiềm năng rộng lớn" cho sự hợp tác giữa hai bên. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp ở Washington, Tổng thống Donald Trump cho hay các quan chức Mỹ đang ở Nga để xem liệu có thể giải quyết vấn đề này hay không. Ông cho rằng: "Đây không phải là một tình huống dễ dàng. Thật là một mớ hỗn độn".

Phía Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang bám víu vào "ảo tưởng" về việc họ có thể gây ra một thất bại mang tính chiến lược cho Nga. Ông cảnh báo rằng mặc dù Moscow không có ý định gây chiến với khối này nhưng hậu quả sẽ rất thảm khốc nếu họ tấn công Nga.

Tổng thống Putin cho biết đánh bại Nga là kết quả không thể xảy ra nhưng châu Âu không thể tự thừa nhận điều đó. 

Ông Putin nhấn mạnh châu Âu đang tìm cách làm chệch hướng tiến trình hòa bình do Mỹ hậu thuẫn vì "họ không thích" kết quả tiềm năng đó. 

Ông Putin cáo buộc các cường quốc châu Âu đưa ra những đề xuất mà họ biết là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" đối với Nga để rồi sau đó cáo buộc Nga không muốn hòa bình.

Tổng thống Putin nói rằng các quốc gia châu Âu đã tự đẩy mình ra khỏi các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine bằng cách cắt đứt liên lạc với Nga.

Trong khi đó, theo ông Putin, EU đã viện dẫn "mối đe dọa từ Nga" để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự, như kế hoạch ReArm Europe trị giá 930 tỉ USD của Brussels và cam kết của các thành viên NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.

