Phạm tội từ năm 1993, nay biết sai nên đến công an đầu thú

Ngày 2-6, Công an phường Tân Sơn Hoà, TPHCM cho biết vừa tiếp nhận Nguyễn Phi Cường, 51 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa ra đầu thú sau 34 năm phạm tội rồi bỏ trốn.

Nguyễn Phi Cường tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1993, Cường bị Công an TPHCM ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Cường bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh lực lượng chức năng.

Thời gian qua, lực lượng công an TPHCM đã tích cực kêu gọi những ai phạm rồi bị truy nã mà trốn thì ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Biết sai phạm của mình, Cường đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Công an phường Tân Sơn Hòa cho biết việc người truy nã ra đầu thú sau nhiều năm bỏ trốn là kết quả của sự kiên trì trong công tác vận động quần chúng, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.