HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Phạm Văn Mách thách thức thời gian

Đ.Linh

Thời gian như chẳng thể cản bước Phạm Văn Mách khi anh giành chiến thắng cao nhất hạng 55 kg tại Giải Vô địch thể hình và fitness - Indonesia, ở độ tuổi 49

Khi được xướng tên, Phạm Văn Mách không dám tin đó là sự thật sau những màn so đọ, gồng cơ bắp với những đối thủ cực mạnh. Bẵng đi một mùa giải 2024 do không thể sắp xếp lịch luyện tập phù hợp, "chàng lực sĩ hát" đã trở lại với phiên bản tốt nhất ở hạng cân sở trường, như anh từng khẳng định vị thế suốt hơn 2 thập niên qua.

Đặt bản thân vào chế độ "siết cơ" khắc nghiệt suốt gần nửa năm với hai đích ngắm là Giải Vô địch quốc gia và Giải Vô địch thế giới, Phạm Văn Mách tự hào đã hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu đề ra với hai tấm huy chương vàng danh giá trong vòng 2 tháng. Điều này cũng phần nào lý giải bí quyết thành công của người đàn ông ở độ tuổi ngũ tuần gần như không có đối thủ trên mọi sàn đấu.

Phạm Văn Mách thách thức thời gian - Ảnh 1.

Phạm Văn Mách và ngôi vô địch thế giới thứ 7 trong sự nghiệp. Ảnh: LOAN KIM

Khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 1998, lực sĩ quê An Giang này giành được trên 40 huy chương các loại, trong đó có 7 HCV Đông Nam Á và SEA Games, 8 HCV châu Á cùng 7 HCV thế giới (chưa kể HCV năm 2023). Bộ sưu tập thành tích này được đánh giá đồ sộ bậc nhất ở một môn thi đấu cá nhân mà sự nỗ lực trong tập luyện, thi đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Rất nhiều kỷ lục của thể thao Việt Nam đã và đang thuộc về "chàng lực sĩ hát" có chiều cao khiêm tốn nhưng thân hình và cơ bắp thuộc dạng "ngoại cỡ" so với trọng lượng cơ thể. Trong khi rất nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa đã giải nghệ, chuyển sang công tác huấn luyện hoặc theo đuổi sự nghiệp riêng, Phạm Văn Mách vẫn mải miết gắn bó với thể hình bởi một niềm đam mê được nuôi dưỡng gần 3 thập kỷ.

Phạm Văn Mách chính là nam VĐV Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu vô địch thế giới khi đăng quang vào năm 2001, tức sớm 12 năm trước khi kỳ thủ Lê Quang Liêm giành HCV cờ chớp tại World Cup cờ vua 2013. Tám danh hiệu vô địch châu Á đã là một "hiện tượng" nhưng việc anh giành đến 7 ngôi vô địch thế giới - lần đầu cách lần mới nhất đến 24 năm - chính là những kỷ lục rất khó phá không chỉ ở riêng môn thể hình mà còn với cả nền thể thao nước nhà.

Trong ngày tranh tài đầu tiên 14-11, đội tuyển thể hình Việt Nam giành tổng cộng 4 HCV, 2 HCB.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo