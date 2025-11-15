Phạm Văn Mách thách thức thời gian

Khi được xướng tên, Phạm Văn Mách không dám tin đó là sự thật sau những màn so đọ, gồng cơ bắp với những đối thủ cực mạnh. Bẵng đi một mùa giải 2024 do không thể sắp xếp lịch luyện tập phù hợp, "chàng lực sĩ hát" đã trở lại với phiên bản tốt nhất ở hạng cân sở trường, như anh từng khẳng định vị thế suốt hơn 2 thập niên qua.

Đặt bản thân vào chế độ "siết cơ" khắc nghiệt suốt gần nửa năm với hai đích ngắm là Giải Vô địch quốc gia và Giải Vô địch thế giới, Phạm Văn Mách tự hào đã hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu đề ra với hai tấm huy chương vàng danh giá trong vòng 2 tháng. Điều này cũng phần nào lý giải bí quyết thành công của người đàn ông ở độ tuổi ngũ tuần gần như không có đối thủ trên mọi sàn đấu.

Phạm Văn Mách và ngôi vô địch thế giới thứ 7 trong sự nghiệp. Ảnh: LOAN KIM

Khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 1998, lực sĩ quê An Giang này giành được trên 40 huy chương các loại, trong đó có 7 HCV Đông Nam Á và SEA Games, 8 HCV châu Á cùng 7 HCV thế giới (chưa kể HCV năm 2023). Bộ sưu tập thành tích này được đánh giá đồ sộ bậc nhất ở một môn thi đấu cá nhân mà sự nỗ lực trong tập luyện, thi đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Rất nhiều kỷ lục của thể thao Việt Nam đã và đang thuộc về "chàng lực sĩ hát" có chiều cao khiêm tốn nhưng thân hình và cơ bắp thuộc dạng "ngoại cỡ" so với trọng lượng cơ thể. Trong khi rất nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa đã giải nghệ, chuyển sang công tác huấn luyện hoặc theo đuổi sự nghiệp riêng, Phạm Văn Mách vẫn mải miết gắn bó với thể hình bởi một niềm đam mê được nuôi dưỡng gần 3 thập kỷ.

Phạm Văn Mách chính là nam VĐV Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu vô địch thế giới khi đăng quang vào năm 2001, tức sớm 12 năm trước khi kỳ thủ Lê Quang Liêm giành HCV cờ chớp tại World Cup cờ vua 2013. Tám danh hiệu vô địch châu Á đã là một "hiện tượng" nhưng việc anh giành đến 7 ngôi vô địch thế giới - lần đầu cách lần mới nhất đến 24 năm - chính là những kỷ lục rất khó phá không chỉ ở riêng môn thể hình mà còn với cả nền thể thao nước nhà.

Trong ngày tranh tài đầu tiên 14-11, đội tuyển thể hình Việt Nam giành tổng cộng 4 HCV, 2 HCB.



