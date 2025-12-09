HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Tình huống pháp lý vụ lái ô tô tông vào nhóm người trước quán nhậu

Anh Vũ

(NLĐO) - Tài xế lái ô tô tông vào nhóm người trước quán nhậu sau khi xảy ra cãi vả.

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng chia sẻ ô tô màu đen 5 chỗ, được cho là cố tình lao xe vào nhóm người vừa cãi vã trước quán nhậu khiến 3 người bị thương.

Lao thẳng vào "đối thủ"

Camera ghi lại cho thấy một nhóm nam nữ cự cãi, xô xát trước cửa quán nhậu ở đường Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Sau đó, một số người lên ô tô 5 chỗ màu đen đậu bên kia đường, còn nhóm còn lại vẫn đứng nói chuyện tại chỗ cũ.

Camera ghi lại vụ việc.

Tài xế ô tô màu đen cho xe lùi lại, quay mũi ô tô về hướng quán nhậu rồi lao thẳng tới hất văng 3 người. Ô tô lật nghiêng, những người phía trong xe mở cửa chui ra ngoài. Tài xế sau đó tiếp tục xô xát với những người khác.

3 người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.

Cần làm rõ động cơ

"Cần xác định động cơ, mục đích của tài xế ô tô là chủ đích tấn công, trả thù, cố ý gây thương tích hoặc tước đoạt tính mạng. Có thể đánh giá được thực hiện thông qua tốc độ, hướng điều khiển xe, cách thức lùi xe, quay đầu, tăng tốc và lao thẳng vào nhóm người, từ đó xác định hành vi là cố ý hay vô ý" - luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, nói.

Nếu xác định cho thấy mục đích tài xế là tước đoạt tính mạng thì xem là cố ý thực hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi điều khiển ô tô đâm trực diện vào người là hành vi có khả năng gây chết người rất cao. Chưa kể, ô tô là phương tiện nguy hiểm, trường hợp trên mang dấu hiệu lỗi cố ý. Ngay cả khi người lái xe không mong muốn hậu quả chết người, vẫn bị xem là lỗi cố ý gián tiếp.

Ngoài ra, cần xem xét các tình tiết định khung theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự như: giết người mang tính chất côn đồ và giết từ hai người trở lên. Mức phạt có thể lên đến chung thân hoặc tử hình.

Dù vậy, trường hợp xác định nguyên nhân xuất phát từ hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nhóm nạn nhân, dẫn đến tài xế thực hiện hành vi trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, thì có thể xem xét tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 125 Bộ Luật Hình sự, với mức phạt cao nhất 7 năm tù.

Nếu hậu quả chết người không xảy ra do nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội, đây là phạm tội chưa đạt theo Điều 17 Bộ Luật Hình sự. Khi lượng hình, áp dụng khoản 3 Điều 57, mức phạt không quá 3/4 mức phạt tù của khung hình phạt tương ứng.

Trường hợp quá trình điều tra xác định tài xế không có ý định tước đoạt tính mạng, hành vi chỉ nhằm "dằn mặt", đe dọa hoặc do mất kiểm soát vì bực tức; việc sử dụng ô tô chỉ nhằm gây thương tích, hậu quả chỉ dừng lại ở mức thương tích, thì có thể chuyển hướng xử lý sang tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Luật Hình sự.


Tin liên quan

Phân định pháp lý vụ cháu bé bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Phân định pháp lý vụ cháu bé bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

(NLĐO) - Sau khi mẹ mất, 2 bé gái không được đến trường, thậm chí bị xích chân, nhốt trong nhà.

Pháp lý vụ cô gái tố tiệm chụp ảnh photobooth gắn camera, phát tán hình ảnh thay đồ

(NLĐO) - Cô gái 18 tuổi ở Hà Nội đã tố tiệm chụp ảnh phát tán hình ảnh mình thay đồ lên nhiều website, diễn đàn người lớn.

Những vấn đề pháp lý vụ hồ chứa nước bị vỡ gây lũ cuốn chết người ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Hồ chứa nước do doanh nghiệp đắp trên núi ở xã Tuy Phong bất ngờ bị vỡ, một bé gái 13 tuổi đã tử vong.

