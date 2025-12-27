HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Phan Đinh Tùng tặng NSND Tự Long nhẫn kim cương

Yến Anh, ảnh Tiến Đạt

(NLĐO)- Không nhận cát xê khi tham gia liveshow của đàn em, NSND Tự Long được ca sĩ Phan Đinh Tùng tặng nhẫn kim cương để tỏ lòng biết ơn.

Tối 26-12, ca sĩ Phan Đinh Tùng tổ chức liveshow "Đinh Show" kỷ niệm 25 hoạt động ca hát kết hợp đón tuổi mới vào tháng 12 tại Hà Nội.

Phan Đinh Tùng tặng NSND Tự Long nhẫn kim cương - Ảnh 1.

NSND Tự Long là khách mời đặc biệt trong đêm nhạc của Phan Đinh Tùng

Đêm nhạc kéo dài hơn 4 giờ với 6 chương, dẫn dắt khán giả đi qua các giai đoạn âm nhạc của Phan Đinh Tùng cùng sự góp giọng của các "anh tài": NSND Tự Long, Đỗ Hoàng Hiệp, Tuấn Hưng, Hà Lê, MC Vũ Anh Tuấn…

Nam ca sĩ đưa khán giả trở lại những bản hit làm nên tên tuổi trên con đường âm nhạc của mình, từ "Sóng tình," "Ngôi sao lẻ loi," "Tình yêu diệu kỳ," "Ngồi bên em," "Cào cào lá tre," "Dòng thời gian" cho đến "Bởi vì anh yêu em". Bên cạnh đó là những bản cover đang được yêu mến trên thị trường như "Say một đời vì em," "Bao tiền một mớ bình yên". Nam ca sĩ cũng không quên mang đến những ca khúc mang tinh thần dân tộc, ngợi ca vẻ đẹp quê hương đất nước như "Một vòng Việt Nam," "Hào khí Việt Nam," tạo nên điểm nhấn đầy ấn tượng.

Phan Đinh Tùng tặng NSND Tự Long nhẫn kim cương - Ảnh 2.

Hai nghệ sĩ bày tỏ tình cảm thân thiết

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn là khi Phan Đinh Tùng bất ngờ xuất hiện với mái tóc bồng bềnh lãng tử, hát loạt ca khúc Noel kinh điển như "Silent night," "O holy night," "Feliz Navidad"...

Sự xuất hiện của bà xã của nam ca sĩ - chị Thái Ngọc Bích cùng hai con Noel và Noah xuất hiện, mang theo những món quà dành cho Phan Đinh Tùng đã tạo nên không khí vô cùng ấm áp. Khi con gái lớn của Phan Đinh Tùng mang lên sân khấu bức tranh do chính tay em vẽ để tặng ba, đồng thời chơi piano ngay trong show, đã khiến khán giả nổ những tràng pháo tay không dứt.

Phan Đinh Tùng tặng NSND Tự Long nhẫn kim cương - Ảnh 3.

Khoảnh khắc hạnh phúc trên sân khấu của gia đình Phan Đinh Tùng

Đêm nhạc khiến khán giả thêm phần thăng hoa khi các nghệ sĩ khách mời, các "Anh tài" của "Anh trai vượt ngàn chông gai", mang đến những phần trình diễn đáng nhớ.

NSND Tự Long chia sẻ rằng mỗi lần nhắc đến gia đình, anh đều có những rung cảm rất riêng. Nam nghệ sĩ còn tạo bất ngờ khi mời Phan Đinh Tùng tham gia một tiểu phẩm ngẫu hứng theo phong cách chương trình "Ơn giời cậu đây rồi", mang lại tiếng cười và sự gần gũi cho khán giả. Tự Long đóng vai một nhà sản xuất, đang tìm đối tác tổ chức liveshow, Phan Đinh Tùng đến ứng tuyển, phải thể hiện tài năng ca hát. Anh trổ tài ca vọng cổ bằng tiếng Anh.

Phan Đinh Tùng tặng NSND Tự Long nhẫn kim cương - Ảnh 4.

Các "anh tài" có phần biểu diễn cuốn hút trên sân khấu

Sau tiết mục, Tự Long tiếp tục thể hiện ca khúc Tình đất (nhạc sĩ Tuấn Phương), đồng thời ngẫu hứng hát một đoạn nhạc chế xoay quanh biến động giá đất trong năm.

Sau phần biểu diễn chung, Phan Đinh Tùng bất ngờ tặng món trang sức cho đàn anh. Anh cho biết Tự Long không nhận cát-xê khi tham gia chương trình, nên anh muốn tìm cách khác để bày tỏ lòng biết ơn.

Chia sẻ về lý do từ chối nhận cát-xê, Tự Long nói: "'Mình không có tiền nhưng tiền không quan trọng. Trước đó, tôi chỉ nghĩ sẽ đến chia vui, chưa biết mình làm được điều gì. Tôi nói với Tùng: 'Em cứ để anh tự nhiên, đến lúc đó nếu cảm thấy hát được anh sẽ hát, còn không thì anh nói chuyện'".

Phan Đinh Tùng tặng NSND Tự Long nhẫn kim cương - Ảnh 5.

Phan Đinh Tùng và Hà Lê

Hà Lê cùng Phan Đinh Tùng mang đến màn song ca "Biển nhớ," một ca khúc nhạc Trịnh được xử lý tinh tế. Đỗ Hoàng Hiệp góp mặt đầy năng lượng trong ca khúc "Đón bình minh," tạo nên sự hòa quyện đầy thăng hoa… Huấn Hưng hòa giọng đầy cảm xúc với Phan Đinh Tùng trong ca khúc "Nắm lấy tay anh."

Nhân dịp này, Phan Đinh Tùng cũng tuyên bố trong năm 2026 sẽ mang đến phiên bản "Khúc hát mừng sinh nhật" đặc biệt. Anh đồng thời cũng muốn phát triển thương hiệu xoay quanh chữ "Đinh" với mong muốn tổ chức các đêm nhạc "Đinh Concert," "Đinh Symphony"... trong tương lai.

Phan Đinh Tùng tặng NSND Tự Long nhẫn kim cương - Ảnh 6.

Tuấn Hưng song ca cùng Phan Đinh Tùng

"Đinh" trước hết là tên đệm, họ của mẹ - người có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường sống và làm nghề của nam ca sỹ. Đồng thời, đây cũng là cách anh khẳng định lại đầy trân trọng nghệ danh "Phan Đinh Tùng", sau nhiều năm thường xuyên bị gọi nhầm thành "Phan Đình Tùng" - nam ca sĩ cho biết.

