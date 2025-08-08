Kiếp sau vẫn là người Việt Nam: Bất ngờ vì phiên bản AI gây sốc của MV bị ẩn?

Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam"

Cụ thể, đạo diễn Trần Thành Trung cho biết: "Chúng tôi quyết định ẩn MV phiên bản AI của Kiếp sau vẫn là người Việt Nam". Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ và khó hiểu vì trước đó ít giờ, ê kíp sản xuất MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" đã có ý định chỉnh sửa những đoạn lỗi (nếu có).

Đạo diễn Trần Thành Trung nói: "Music Video được thực hiện theo phong cách gợi tả, mượn cảm hứng từ một số sự kiện, điển tích và văn hóa truyền thống Việt Nam để tạo nên MV vừa lãng mạn, mới mẻ, vừa thể hiện được lòng tự hào, tình yêu với đất nước. Đó chính là tinh thần mà MV mong muốn mang lại. Tuy nhiên, một số khung hình đã được lãng mạn hóa. Điều này chưa phù hợp với một sản phẩm âm nhạc truyền tải phần nào góc nhìn về lịch sử Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng mọi lời góp ý chân thành của quý khán giả đều xuất phát từ lòng yêu quê hương và mong muốn mỗi sản phẩm nghệ thuật - giải trí Việt Nam trở nên tốt hơn. Để thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp quý báu từ quý khán giả, T Production quyết định ẩn MV phiên bản AI này".

Những thử nghiệm mới luôn không dễ dàng

Anh cũng cho biết thêm "Khi lựa chọn kết hợp AI với phương pháp quay hình truyền thống, chúng tôi ý thức rõ đây là giai đoạn AI còn mang tính thể nghiệm, đồng nghĩa với việc phải đối mặt không ít khó khăn, thử thách và những hạn chế nhất định".

Sau khi ẩn MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam", ê kíp sản xuất chỉ còn giữ lại "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" phiên bản MV Lyric, Audio...Việc ẩn MV AI của Kiếp sau vẫn là người Việt Nam vì "Từ trước đến nay, quan điểm làm nghề của T Production là không tạo drama, luôn lắng nghe và cầu thị để hoàn thiện" - đạo diễn Trần Thành Trung chia sẻ.

Ngay khi vừa ra mắt, "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Bài hát đã vào Top 1 các nền tảng âm nhạc uy tín. "Chúng tôi vô cùng trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của khán giả. T Production chân thành cảm ơn sự đóng góp và quan tâm của tất cả mọi người. Cám ơn các nghệ sĩ và toàn thể ê kíp đồng hành" - anh nói thêm.