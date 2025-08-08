Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam"

Thùy Trang

(NLĐO)- Trước những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, ê kíp sản xuất MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" có quyết định bất ngờ.

Kiếp sau vẫn là người Việt Nam: Bất ngờ vì phiên bản AI gây sốc của MV bị ẩn?

Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" - Ảnh 1.

Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam"

Cụ thể, đạo diễn Trần Thành Trung cho biết: "Chúng tôi quyết định ẩn MV phiên bản AI của Kiếp sau vẫn là người Việt Nam". Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ và khó hiểu vì trước đó ít giờ, ê kíp sản xuất MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" đã có ý định chỉnh sửa những đoạn lỗi (nếu có).

Đạo diễn Trần Thành Trung nói: "Music Video được thực hiện theo phong cách gợi tả, mượn cảm hứng từ một số sự kiện, điển tích và văn hóa truyền thống Việt Nam để tạo nên MV vừa lãng mạn, mới mẻ, vừa thể hiện được lòng tự hào, tình yêu với đất nước. Đó chính là tinh thần mà MV mong muốn mang lại. Tuy nhiên, một số khung hình đã được lãng mạn hóa. Điều này chưa phù hợp với một sản phẩm âm nhạc truyền tải phần nào góc nhìn về lịch sử Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng mọi lời góp ý chân thành của quý khán giả đều xuất phát từ lòng yêu quê hương và mong muốn mỗi sản phẩm nghệ thuật - giải trí Việt Nam trở nên tốt hơn. Để thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp quý báu từ quý khán giả, T Production quyết định ẩn MV phiên bản AI này".

Những thử nghiệm mới luôn không dễ dàng  

Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" - Ảnh 2.

Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam"

Anh cũng cho biết thêm "Khi lựa chọn kết hợp AI với phương pháp quay hình truyền thống, chúng tôi ý thức rõ đây là giai đoạn AI còn mang tính thể nghiệm, đồng nghĩa với việc phải đối mặt không ít khó khăn, thử thách và những hạn chế nhất định".

Sau khi ẩn MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam", ê kíp sản xuất chỉ còn giữ lại "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" phiên bản MV Lyric, Audio...Việc ẩn MV AI của Kiếp sau vẫn là người Việt Nam vì "Từ trước đến nay, quan điểm làm nghề của T Production là không tạo drama, luôn lắng nghe và cầu thị để hoàn thiện" - đạo diễn Trần Thành Trung chia sẻ.

Ngay khi vừa ra mắt, "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Bài hát đã vào Top 1 các nền tảng âm nhạc uy tín. "Chúng tôi vô cùng trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của khán giả. T Production chân thành cảm ơn sự đóng góp và quan tâm của tất cả mọi người. Cám ơn các nghệ sĩ và toàn thể ê kíp đồng hành" - anh nói thêm.

Tin liên quan

"Cú nổ" của MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam"

"Cú nổ" của MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam"

(NLĐO) - Vừa ra mắt, MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội, ê-kíp sản xuất lập tức hồi đáp.

Kiếp sau vẫn là người Việt Nam MV AI ẩn MV AI Ẩn Kiếp sau vẫn là người Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo