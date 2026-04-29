Phản ứng của PSG và BayernMunich sau "trận cầu thế kỷ" ở Champions League

Kết thúc màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở tại Parc des Princes, Bayern Munich rơi vào thế bất lợi khi để thua chủ nhà PSG với tỉ số 4-5 ở lượt đi bán kết Champions League. Tuy nhiên, tiền đạo Harry Kane khẳng định cơ hội vào chung kết vẫn rộng mở với đội bóng xứ Bavaria.

Bayern Munich từng đứng trước nguy cơ sụp đổ khi liên tiếp bị thủng lưới đầu hiệp 2, thời điểm PSG tạo khoảng cách lên tới ba bàn và dẫn trước 5-2. Trong bối cảnh đó, nhiều người nghĩ số phận trận bán kết lượt đi gần như đã an bài.

Dẫu vậy, bản lĩnh của một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất châu Âu một lần nữa được thể hiện. Dayot Upamecano và Luis Diaz ghi liền 2 bàn chỉ trong ít phút, giúp Bayern Munich rút ngắn cách biệt còn 4-5 trước khi trận đấu khép lại.

Phát biểu sau trận, Harry Kane cho rằng tinh thần chiến đấu và màn vùng dậy mạnh mẽ của các cầu thủ Bayern Munich sẽ là yếu tố quan trọng cho trận lượt về tại Đức vào tuần tới.

"Tuần sau sẽ là trận đấu của những khoảnh khắc quyết định. Hôm nay đã có rất nhiều thời điểm như vậy và tôi nghĩ lượt về cũng thế. Chúng tôi được chơi trên sân nhà, có khán giả cổ vũ phía sau, hy vọng điều đó sẽ giúp Bayern vượt qua thử thách", đội trưởng tuyển Anh chia sẻ.

Chân sút sinh năm 1993 cũng tiếc nuối khi Bayern bỏ lỡ nhiều cơ hội trong thế trận đôi công hấp dẫn: "Nhìn chung, chúng tôi có những thời điểm lẽ ra phải kết liễu trận đấu sớm hơn.

Dù vậy, toàn đội có quyền tự hào vì đã trở lại từ thế bị dẫn 2-5. Làm khách mà rơi vào tình cảnh đó là vô cùng khó khăn, nhưng Bayern đã chiến đấu và vẫn còn nguyên cơ hội".

Ở trận đấu này, Kane ghi bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền ở phút 17. Với pha lập công đó, anh trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn trong 6 trận Champions League liên tiếp. Tiền đạo của Bayern hiện đã có 13 bàn tại đấu trường số một châu Âu mùa này.

DailyMail ghi nhận trận đại chiến ở Paris hay bậc nhất lịch sử

Harry Kane cũng nâng tổng số bàn thắng mùa này ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia lên con số 58, trong đó có 17 bàn ghi từ chấm phạt đền. Màn đại chiến PSG - Bayern cũng đi vào lịch sử Champions League khi trở thành lượt trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất với tổng cộng 9 pha lập công.

The Sun gọi đây là "trận cầu thế kỷ"

Đánh giá về màn thư hùng tại Paris, Kane cho rằng đây là cuộc đối đầu xứng tầm giữa hai ứng viên vô địch: "Chúng ta đã chứng kiến hai đội bóng đẳng cấp rất cao, đặc biệt là ở khả năng tấn công, chuyển trạng thái, tốc độ và những pha một đối một. Đó là cuộc so tài của hai đội hàng đầu châu Âu".

Tờ AS: Trận đấu xứng đáng đi vào lịch sử

Dù thất bại ở lượt đi, Bayern Munich chỉ kém đối thủ 1 bàn trước trận lượt về tại Allianz Arena. Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần chiến đấu ngoan cường, không buông bỏ, đội bóng Đức hoàn toàn có thể mơ đến cuộc lội ngược dòng để giành vé vào chung kết Champions League.