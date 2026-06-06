Phản ứng lạnh nhạt của tổng thống Nga với thư ngỏ của người đồng cấp Ukraine

Nhà lãnh đạo Vladimir Putin phản ứng lạnh nhạt trước đề nghị gặp trực tiếp của Tổng thống Volodymyr Zelensky, người vừa công bố thư ngỏ kêu gọi đối thoại nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5.

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) ngày 5-6 (giờ địa phương), ông Putin không gọi tên Tổng thống Zelensky mà chỉ nhắc đến "tác giả bức thư".

Theo TASS, thay vì phản hồi trực tiếp "tác giả bức thư", ông Putin gửi thông điệp tới các binh sĩ Nga tại tiền tuyến: "Cả đất nước tự hào và đặt niềm tin vào các bạn. Hãy tiếp tục làm tốt nhiệm vụ, những người anh em!".

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) - Nga ngày 5-6 (giờ địa phương). Ảnh: TASS

Tổng thống Nga cho rằng một cuộc gặp ở thời điểm hiện tại chủ yếu nhằm giúp Kiev tìm cách chặn bước tiến của quân đội Moscow. Ông nhấn mạnh Nga không muốn một giải pháp tạm thời chỉ kéo dài vài tháng.

"Hiện tôi chưa thấy có lý do và ý nghĩa để cuộc gặp diễn ra" - Tổng thống Putin trả lời khi được hỏi liệu có sẵn sàng gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Ukraine hay không và lập luận - "Mục đích duy nhất bên phía Ukraine để ngăn bước tiến của lực lượng vũ trang chúng tôi. Nhưng điều chúng tôi cần là các thỏa thuận dài hạn, không phải trong 6 tháng hay 3 tháng".

"Hãy để các chuyên gia bắt tay vào công việc và tìm ra giải pháp. Sau đó, chúng tôi có thể gặp nhau" - nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Thư ngỏ của ông Zelensky được gửi tới nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ. Tổng thống Ukraine cho rằng phần lớn người Nga đã mệt mỏi vì các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, lạm phát cao cùng tình trạng thiếu nhiên liệu.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảnh báo việc kéo dài chiến sự có thể ảnh hưởng đến vị thế của Tổng thống Putin, lập luận rằng lịch sử từng cho thấy thay đổi sẽ xuất hiện khi nước Nga mệt mỏi.

Chủ nhân Điện Kremlin đánh giá bức thư không phải lời mời đối thoại chân thành.

"Bức thư có một số nhận xét khá thô lỗ. Đây là cách tạo điều kiện cho một cuộc gặp trực tiếp hay là cách để cuộc gặp đó không diễn ra? Tôi nghĩ là vế sau" - tổng thống Nga nói.

Trong bài phát biểu video sau đó, Tổng thống Zelensky cho rằng phản ứng của Điện Kremlin cho thấy phía Nga chưa muốn kết thúc cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2-2022.

Một ngày trước đó, ông Putin tuyên bố quân đội Nga vẫn tiến lên mỗi ngày trên chiến trường. Tuy vậy, ông cho rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Donald Trump có thể giúp chấm dứt giao tranh nếu Kiev sẵn sàng thỏa hiệp.

Sau hơn 4 năm xung đột, Nga kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Kiev khẳng định không rút quân khỏi phần lãnh thổ còn nắm giữ tại Donbas và không công nhận chủ quyền của Moscow đối với những khu vực Nga đã kiểm soát.