Tổng thống Ukraine gửi thư ngỏ cho tổng thống Nga, ông Donald Trump nói "sẽ rất tuyệt vời"

Theo tờ Kyiv Independent, trong thư, ông Zelensky đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp mặt để thống nhất việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm, đồng thời cảnh báo Kiev vẫn sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được thỏa thuận.

Trong bức thư cũng gửi tới các quốc gia khác bao gồm cả Mỹ, ông Zelensky nhận định phần lớn người dân Nga đã mệt mỏi với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine, tình trạng lạm phát cũng như thiếu hụt nhiên liệu. Do đó, họ đã sẵn sàng cho hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố bức thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4-6. Ảnh: AP

Ông Zelensky cho rằng trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào cuộc xung đột ở Iran, thật sai lầm nếu chỉ đơn giản ngồi chờ cho đến khi cuộc xung đột ở châu Âu trở lại thành tâm điểm chú ý.

Theo ông, con đường tiến tới hòa bình phải bắt đầu từ ngay trên tiền tuyến, lằn ranh mà các nỗ lực ngoại giao phải bắt đầu.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine ủng hộ lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian diễn ra đàm phán. Đây là một thông lệ tiêu chuẩn.

Ông cũng cho biết Mỹ có đủ năng lực để giám sát lệnh ngừng bắn dọc theo ranh giới. Tổng thống Zelensky đề xuất ấn định một ngày cụ thể cho cuộc gặp. Ông nói một số quốc gia theo truyền thống vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt giữa các nhà lãnh đạo để giải quyết vấn đề xung đột và hòa bình, trong đó ông viện dẫn Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin hôm 4-6 vẫn giữ vững lập trường cứng rắn về cuộc xung đột ở Ukraine và cho biết quân đội Nga đang trên đà tiến mỗi ngày. Tuy nhiên, ông cũng nhận định các đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chấm dứt xung đột nếu Ukraine sẵn sàng thỏa hiệp.

Người phát ngôn của ông Putin cho biết ông đã biết về thông điệp của ông Zelensky nhưng chưa có thời gian để tìm hiểu chi tiết nội dung.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin sẽ rất "tuyệt vời" sau khi nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất cuộc đàm phán trực tiếp với người đứng đầu Điện Kremlin.

Bình luận này được đưa ra sau khi ông Donald Trump được hỏi liệu ông Zelensky có muốn gặp ông Putin trực tiếp để "giải quyết dứt điểm cuộc xung đột ở Ukraine" hay không, vì ông tin rằng ông Donald Trump quá bận rộn với cuộc xung đột ở Iran.

Ông Donald Trump nói tại Phòng Bầu dục: "Tôi không biết. Tôi rất vui vì họ có thể đang nói về việc gặp mặt. Tôi nghĩ chúng tôi đã đóng góp vai trò không nhỏ vào việc này". Ông nói thêm hai bên nên gặp nhau và giải quyết dứt điểm xung đột.