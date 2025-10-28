Low G - Pháp Kiều: Chủ tọa và Xà nữ làng rap

Hai chiến binh của GENfest MBILLION: Low G và Pháp Kiều

Chủ tọa Low G

Hai trong số những cái tên được nhắc đến nhiều nhất của làng rap hiện nay - Low G và Pháp Kiều, sẽ xuất hiện ở sân khấu GENfest Presents MBILLION (diễn ra vào 22-11tại SECC Outdoor, TP HCM). Không chỉ là sân khấu biểu diễn, GENfest Presents MBILLION được định vị là nền tảng trải nghiệm âm nhạc và kết nối fandom thế hệ mới, nơi nghệ sĩ và người hâm mộ Việt cùng nhau kiến tạo những cột mốc văn hóa mang chuẩn quốc tế.

Tại đây, âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc hòa quyện để tạo nên một "vũ trụ" mang đậm dấu ấn cá nhân. Nghệ sĩ không chỉ trình diễn, mà dẫn dắt khán giả đi qua toàn bộ câu chuyện âm nhạc của mình. Mọi trải nghiệm được đầu tư xuyên suốt từ ý tưởng, danh sách bài hát cho đến ánh sáng, được kể như một câu chuyện sống động.

Low G và Pháp Kiều mang theo hai album đầu tay đầy cá tính, hứa hẹn tạo nên một sân khấu bùng nổ nhất từ trước đến nay.

Low G, rapper sinh năm 1997 là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng hiphop Việt. Anh nổi tiếng với phong cách rap độc đáo, chất giọng trầm, flow đặc trưng cùng tính cách hiền lành, học giỏi và đa tài. Tại mùa đầu tiên của GENfest, set nhạc của Low G từng được đánh giá là một trong những màn trình diễn "cháy" nhất năm 2023, khiến khán giả phải đứng dậy nhún nhảy theo từng nhịp beat.

Tháng 10-2025, Low G chính thức ra mắt album đầu tay L2K - bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Lấy cảm hứng từ tinh thần hiphop những năm 2000s, L2K được xây dựng như một album hoàn chỉnh, tái hiện trọn vẹn không khí vàng son của văn hóa đường phố, nơi sự tự do, phóng khoáng và "chất" nguyên bản của hiphop được tôn vinh.

L2K không chỉ là một album âm nhạc mà còn là hành trình trưởng thành của Low G, phản ánh góc nhìn, cảm xúc và trải nghiệm của anh với văn hóa đường phố. L2K vì thế mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa hoài niệm, vừa hiện đại, giúp "chủ tọa" Low G khẳng định bản sắc của mình trong rap Việt.

Xà nữ Pháp Kiều định vị bản thân

Rapper Pháp Kiều có biệt danh "xà nữ"

Pháp Kiều lại là gam màu đối lập - mạnh mẽ, táo bạo và tràn đầy khí chất. Pháp Kiều được mệnh danh "xà nữ làng rap" gây ấn tượng tại Rap Việt mùa 3, trở thành "con cưng" của HLV BigDaddy nhờ thái độ nghiêm túc với nghề và năng lượng sân khấu đặc biệt.

Khi bước lên sân khấu Genfest Presents MBILLION, Pháp Kiều hứa hẹn mang đến concept "cháy" đúng tinh thần "3 Bích": cá tính, thị giác mạnh và năng lượng cuốn hút nơi âm nhạc, thời trang và thông điệp xã hội hòa quyện thành một sân khấu không thể tìm ra phiên bản thứ hai.

GENfest Present MBILLION là tổ hợp mini-concert của các nghệ sĩ Việt, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến MBILLION 1 album mang màu sắc cá nhân được đầu tư chất lượng, khán giả sẽ được trải nghiệm không gian âm nhạc có một không hai, không thể tìm ra ở bất kỳ đâu ngoài MBILLION. Sân khấu MBILLION không phải là nơi nghệ sĩ chỉ đến để trình diễn mà kể câu chuyện của chính mình thông qua âm nhạc, hình ảnh và những tương tác có thật. Khán giả được nghe - nhìn - chạm vào chính câu chuyện album của nghệ sĩ mà mình yêu quý.

Sự giao thoa giữa nghệ sĩ - fan - âm nhạc chính là điều làm nên "vũ trụ MBILLION": nơi mỗi đêm diễn không khép lại bằng tiếng vỗ tay, mà bằng ký ức và cảm hứng lan tỏa trong cộng đồng nhạc Việt.