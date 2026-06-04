Pháp lại lục đục trước thềm World Cup

Theo báo L'Équipe, không khí căng thẳng đã xuất hiện trong cuộc gặp giữa các tuyển thủ Pháp và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) Philippe Diallo hôm 2-6, khi vấn đề phân bổ vé dự World Cup 2026 được đưa ra thảo luận.

Theo thông báo từ FFF, cầu thủ sẽ được cấp 2 vé miễn phí cho mỗi trận và được mua thêm tối đa 6 vé, nâng tổng số lên thành 8 vé/người. Tuy nhiên, nhiều tuyển thủ cho rằng con số này không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Các ngôi sao như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay Rayan Cherki được cho là sẽ có lượng lớn người thân và bạn bè sang Mỹ cổ vũ.

Bên cạnh đó, việc World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico khiến chi phí đi lại, lưu trú tăng cao, càng làm gia tăng mong muốn nhận thêm hỗ trợ của cầu thủ từ FFF.

Theo truyền thông Pháp, một số cầu thủ đã trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng với phương án phân bổ vé của liên đoàn, và cuộc trao đổi được mô tả là khá căng thẳng.

Điều đáng chú ý là cuộc họp diễn ra cùng ngày tuyển Pháp chụp ảnh tập thể tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine với Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron. Dù đội tuyển vẫn thể hiện hình ảnh đoàn kết trước công chúng, phía sau hậu trường lại là căng thẳng liên quan đến quyền lợi của cầu thủ.

Vấn đề vé không phải khúc mắc duy nhất giữa tuyển thủ và FFF. Hồi tháng 3, liên đoàn cũng đề xuất điều chỉnh cơ chế thưởng tại World Cup 2026 nhằm đối phó với chi phí tổ chức và hậu cần gia tăng tại Bắc Mỹ. Tuy vậy, các cuộc đàm phán về tiền thưởng được cho là diễn ra thuận lợi hơn và khoảng cách giữa hai bên đang dần được thu hẹp.

FFF cho rằng việc kiểm soát ngân sách là cần thiết khi World Cup 2026 là kỳ giải lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, tổ chức trên phạm vi địa lý rộng chưa từng có. Các đội tuyển phải chuẩn bị nguồn kinh phí đáng kể cho di chuyển, ăn ở và công tác tổ chức.

Giờ đây, FFF sẽ phải lo xoa dịu căng thẳng, tránh dẫn đến một scandal một thời ở World Cup 2010, dù câu chuyện là không giống nhau.

Tại World Cup 2026, tuyển Pháp sẽ đóng quân tại Đại học Bentley (bang Massachusetts) và lấy Boston làm đại bản doanh trong thời gian dự giải. Trước khi sang Mỹ ngày 9-6, thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ có hai trận giao hữu với Bờ Biển Ngà (4-6) và Bắc Ireland (8-6).

Ở vòng bảng, tuyển Pháp nằm ở bảng I cùng Senegal, Iraq và Na Uy.

Đội sẽ lần lượt gặp Senegal tại New Jersey ngày 16-6, Iraq ở Philadelphia và Na Uy tại Foxborough.