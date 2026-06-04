Hướng tới World Cup 2026: Chia tay những huyền thoại

World Cup 2026 không chỉ có những cuộc chia tay mà còn là nơi thế giới bóng đá bước sang một chương mới. Những Lamine Yamal, Jude Bellingham, Jamal Musiala, Erling Haaland hay Endrick bắt đầu cuộc đua trở thành gương mặt rực rỡ nhất của môn thể thao vua sau khi thế hệ đàn anh sẵn sàng rời sân khấu lớn.

Lamine Yamal là tương lai của bóng đá thế giới Ảnh: barcelona fc

Lần đầu và lần cuối

World Cup luôn mang theo những cảm xúc tuyệt vời. Trong suốt gần 2 thập kỷ qua, bóng đá thế giới gần như được định nghĩa bởi 2 nhân tố chủ đạo là Messi và Ronaldo - những cầu thủ xuất sắc nhất và cũng là 2 biểu tượng có sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi thể thao.

Modric có thể không tạo ra cuộc đối đầu mang tính toàn cầu như Messi và Ronaldo, song anh lại là hình mẫu đặc biệt của trí tuệ và đẳng cấp. Từ một đất nước chỉ có hơn 3 triệu dân, Modric đã đưa Croatia một lần tới chung kết World Cup và một lần khác giành hạng ba thế giới.

Ba con người, 3 con đường khác nhau, song cùng tạo nên một trong những thế hệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Vì thế, World Cup 2026 không đơn thuần là một giải đấu mà còn là một cuộc chia tay. Trong nhiều năm, câu hỏi lớn nhất của bóng đá thế giới là: Messi hay Ronaldo vĩ đại hơn?

Đó là cuộc tranh luận kéo dài qua các thế hệ người hâm mộ. Nhưng sau World Cup 2026, mọi thứ có thể sẽ khép lại, mở ra cuộc tranh luận mới: Ai sẽ là gương mặt được thế giới bóng đá nhắc đến nhiều nhất, được vinh danh nhiều nhất trong thập kỷ tới? Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ giữa những năm 2000.

Lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ, bóng đá bước vào giai đoạn không tồn tại một "ông vua" tuyệt đối. Kylian Mbappé là ngôi sao lớn nhất của thế hệ mới, song vẫn chưa tạo ra sự thống trị kéo dài như Messi và Ronaldo từng làm. Erling Haaland là cỗ máy ghi bàn hiếm có, nhưng sức ảnh hưởng toàn cầu vẫn chưa đạt đến tầm biểu tượng. Jude Bellingham sở hữu tố chất thủ lĩnh và hình ảnh của một ngôi sao lớn. Jamal Musiala đại diện cho mẫu cầu thủ hiện đại với kỹ thuật, tốc độ và khả năng thích nghi ở nhiều vị trí.

Lamine Yamal lại mang đến cảm giác mà thế giới từng có khi chứng kiến Messi xuất hiện gần 20 năm trước: Một tài năng đặc biệt đến mức vượt xa tuổi của mình. Trong khi đó, Endrick mang trên vai kỳ vọng khổng lồ từ Brazil - quốc gia luôn khao khát tìm lại một biểu tượng đủ sức kế thừa Pelé, Ronaldo hay Neymar.

Tất cả đều tài năng, nhưng chưa ai đủ sức khẳng định mình là người kế vị ngai vàng. Đó là điều khiến World Cup 2026 trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Lionel Messi (ảnh trái) và Cristiano Ronaldo sẽ thi đấu kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp (Ảnh: Goal)

Thời khắc chuyển giao

Lịch sử World Cup luôn có những thời khắc chuyển giao. Năm 2006, thế giới chứng kiến những bước chân đầu tiên của Messi và Ronaldo trên sân cỏ World Cup. Hai mươi năm sau, họ có thể rời đi tại chính giải đấu này.

Trong khi đó, những gương mặt trẻ sẽ bước ra ánh sáng. Yamal chỉ mới qua tuổi thiếu niên nhưng đã được xem là tương lai của Tây Ban Nha. Bellingham đang trở thành trung tâm của tuyển Anh. Musiala là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Đức. Endrick được kỳ vọng mở ra chu kỳ thành công mới cho Brazil. Và nếu Na Uy góp mặt sâu tại giải, Haaland sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm sân khấu World Cup ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệp.

Những cái tên ấy sẽ không chỉ tranh tài vì chiếc cúp vàng. Họ đang cạnh tranh cho một vị trí lớn hơn - vị trí của những người dẫn dắt kỷ nguyên tiếp theo của bóng đá thế giới.

Có thể Argentina không bảo vệ được chức vô địch. Có thể Bồ Đào Nha tiếp tục lỡ hẹn với giấc mơ World Cup. Có thể Croatia không còn tạo nên những bất ngờ như trước. Nhưng giá trị lớn nhất của World Cup 2026 có lẽ không nằm ở việc đội tuyển nào sẽ nâng cao chiếc cúp vàng vào đêm chung kết, mà ở việc thế giới sẽ được chứng kiến những trang cuối cùng của một chương sử đặc biệt. Messi, Ronaldo và Modric từng là tương lai của bóng đá thế giới. Hai mươi năm sau, họ trở thành những huyền thoại sống.

Với World Cup 2026, khi những bước chạy cuối cùng của các huyền thoại trên khép lại thì Yamal, Bellingham, Musiala, Endrick hay Haaland sẽ bắt đầu hành trình viết nên câu chuyện của riêng mình.

Do đó, World Cup 2026 không chỉ là giải đấu của những lời chia tay, mà còn là lời chào của một kỷ nguyên mới.

Một cuộc chinh phục chưa từng có * Lionel Messi (39 tuổi): Sắp trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử dự 6 kỳ World Cup, là nhà vô địch World Cup cùng Argentina, đã thi đấu tại các kỳ World Cup: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và sắp tới là 2026. Giữ kỷ lục cầu thủ ra sân nhiều trận nhất lịch sử World Cup với 26 trận. * Cristiano Ronaldo (41 tuổi): Có thể cân bằng cột mốc 6 kỳ World Cup, cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp (2006-2022), đã ghi 8 bàn tại các vòng chung kết World Cup. World Cup vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp.l Luka Modric (40 tuổi): Hướng tới kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp, á quân World Cup 2018, hạng ba World Cup 2022, Quả bóng Vàng 2018. Có thể cân bằng cột mốc 6 kỳ World Cup, cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp (2006-2022), đã ghi 8 bàn tại các vòng chung kết World Cup. World Cup vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp.l Luka Modric (40 tuổi): Hướng tới kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp, á quân World Cup 2018, hạng ba World Cup 2022, Quả bóng Vàng 2018. * Thế hệ kế thừa: Lamine Yamal (19 tuổi, Tây Ban Nha); Jude Bellingham (23 tuổi, Anh); Jamal Musiala (23 tuổi, Đức); Endrick Felipe (19 tuổi, Brazil); Erling Haaland (25 tuổi, Na Uy); Kylian Mbappé (27 tuổi, Pháp). 20 năm, từ World Cup 2006 đến World Cup 2026, là khoảng thời gian Messi, Ronaldo và Modric hiện diện trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Họ cùng góp mặt tại Bắc Mỹ trong những ngày tới để khép lại chương cuối của một kỷ nguyên kéo dài 2 thập kỷ - một cuộc chinh phục gần như chưa từng có trong lịch sử 96 năm World Cup (1930-2026).



