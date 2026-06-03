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Thể thao

Ronaldo "béo" và danh sách các số 9 vĩ đại nhất lịch sử trước thềm World Cup

Quốc An

(NLĐO) - Tạp chí Sports Illustrated công bố top 20 tiền đạo mang áo số 9 xuất sắc nhất lịch sử thế giới, và huyền thoại Brazil Ronaldo Nazario ở vị trí số 1.

Trong bóng đá thế giới, chiếc áo số 9 luôn gắn liền với những "sát thủ" vòng cấm, các chân sút có nhiệm vụ ghi bàn và định đoạt trận đấu. Theo đó, tạp chí Sports Illustrated (Mỹ) vừa lập danh sách top 20 số 9, quy tụ nhiều huyền thoại trải dài qua nhiều thế hệ.

Xếp ở vị trí cao nhất là Ronaldo Nazario. Hai lần vô địch World Cup cùng tuyển Brazil, hơn 400 bàn thắng trong sự nghiệp và khả năng săn bàn toàn diện giúp "Người ngoài hành tinh" được xem là hình mẫu hoàn hảo của một trung phong hiện đại.

Đứng thứ hai là Alfredo Di Stefano, huyền thoại góp công lớn giúp Real Madrid thống trị châu Âu với 5 chức vô địch Cúp C1 liên tiếp giai đoạn 1956-1960. Xếp thứ ba là Gerd Muller, cỗ máy ghi bàn lừng danh của Bayern Munich và tuyển Tây Đức với 565 bàn thắng cho CLB.

Marco van Basten giữ vị trí thứ tư dù sự nghiệp bị hủy hoại bởi chấn thương khi mới 28 tuổi. Huyền thoại Hà Lan vẫn sở hữu bộ sưu tập đồ sộ gồm 3 Quả bóng vàng cùng hàng trăm bàn thắng đẳng cấp.

Ronaldo "béo" và danh sách các số 9 vĩ đại nhất lịch sử bóng đá trước thềm World Cup - Ảnh 1.

Luis Suarez xếp thứ năm với hơn 600 bàn thắng trong sự nghiệp, từng tỏa sáng ở Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético Madrid và Inter Miami.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Gunnar Nordahl (Thụy Điển), George Weah (Liberia), Paolo Rossi (Ý), Hugo Sanchez (Mexico) và Robert Lewandowski (Ba Lan). Đáng chú ý, Lewandowski là cầu thủ đương đại duy nhất góp mặt trong top 10, với hơn 740 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Ngoài ra, danh sách còn có những tên tuổi lẫy lừng như Karim Benzema, Gabriel Batistuta, Zlatan Ibrahimovic, Uwe Seeler, Jean-Pierre Papin, Alan Shearer, Harry Kane, Erling Haaland, Samuel Eto'o và Silvio Piola.

Trong số này, Haaland và Kane vẫn đang thi đấu đỉnh cao và được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện vị trí nếu duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng trong những năm tới. Đây cũng là hai cái tên đang góp mặt ở World Cup 2026.

Theo Sports Illustrated, tiêu chí xếp hạng không chỉ dựa trên số bàn thắng mà còn xét đến tầm ảnh hưởng, danh hiệu và dấu ấn mà các tiền đạo để lại trong lịch sử bóng đá thế giới.

Ronaldo "béo" và danh sách các số 9 vĩ đại nhất lịch sử bóng đá trước thềm World Cup - Ảnh 2.

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