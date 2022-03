Ngày 16-3, thông tin từ Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tạm giữ một số cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An để điều tra về việc liên quan đến các sai phạm.



Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, nơi ông B. và ông H. công tác.

Theo thông tin ban đầu những người hiện đang bị tạm giữ này gồm nữ cán bộ tên T. (cán bộ Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An), ông B. và ông H. (là các cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An).

Ngoài ra, còn có 1 lãnh đạo doanh nghiệp cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Những người trên bị tạm giữ vì liên quan đến những sai phạm về giấy tờ, thủ tục đầu tư một số dự án.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 16-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, xác nhận một số cán bộ của đơn vị này hiện đang bị cơ quan công an mời lên làm việc. "Thông tin cụ thể hiện phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an" - ông Trường cho biết thêm.