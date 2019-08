Ngày 30-8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thái Nguyên (SN 1996; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) mức án tử hình và bị cáo Huỳnh Thái Bảo (SN 1994, anh trai Nguyên) 9 năm tù, cùng về tội "Giết người".



Hai bị cáo rời tòa án

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 4-2-2016, sau khi uống rượu xong, anh em Bảo và Nguyên về nơi làm việc là một tiệm internet ở quận Gò Vấp (TP HCM).

Đang đi, xe máy Bảo điều khiển đụng vào xe cứu hộ đậu bên lề đường. Thấy vậy, Nguyên điều khiển xe quay lại, dùng nón bảo hiểm đập kính xe cứu hộ.Vì vậy, tài xế xe cứu hộ là anh T.K.C. đến cự cãi với anh em Nguyên.

Trong lúc cãi vã, Nguyên chạy đến xe bán báo dạo gần đó, dùng tay đập vỡ tủ kính chiếc xe này rồi cầm mảnh kính vỡ, quay lại đâm nhiều nhát vào ngực anh C. Thấy máu đổ, người dân gần đó chạy lại can ngăn. Lập tức, Bảo và Nguyên cầm ghế và cây inox đập phá nhiều phòng trọ gần đó. Sau đó, Nguyên tiếp tục cầm cây inox đâm anh C. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong tại chỗ.

Năm 2017, TAND TP xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyên mức án tử hình về tội "Giết người"; bị cáo Bảo 24 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, TAND Cấp cao tại TP HCM đã hủy toàn bộ bản án trên và yêu cầu cơ quan tố tụng có thẩm quyền điều tra làm rõ thêm về hành vi của Bảo. Quá trình điều tra lại, cơ quan có thẩm quyền đổi tội danh từ "Gây rối trật tự công cộng" sang "Giết người" đối với Bảo.