Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố 5 đối tượng trong băng nhóm tội phạm do "trùm" giang hồ cộm cán Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng "Hàng", 37 tuổi, trú tại số 345 đường Ngô Quyền, TP Hải Dương) cầm đầu.



Cơ quan Công an khám xét nơi ở của Trưởng "Hàng"

Trong 5 đối tượng này, Trưởng "Hàng" bị khởi tố các tội cưỡng đoạt tài sản; làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức; gây rối trật tự công cộng; Phùng Đức Tâm (34 tuổi, hộ khẩu thường trú tại số 11A Đền Mẫu, TP Hải Dương) bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản; Trần Khắc Quý (48 tuổi, trú tại khu dân cư số 2, phường Minh Tân, Kinh Môn) bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài sản; Đinh Văn Long (30 tuổi, trú tại số 21/293 Ngô Quyền, TP Hải Dương) và Trần Thanh Thức (33 tuổi, ở số 7C102, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện, riêng Đinh Văn Long đang bỏ trốn, các đối tượng còn lại đã bị bắt tạm giam.



Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, vài năm gần đây, Trưởng "Hàng" nổi lên là đối tượng cộm cán có "số má" ở đất Hải Dương. Trưởng đã từng có 4 tiền án và 2 tiền sự về các tội bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng và đánh bạc.

"Ông trùm" giang hồ Hoàng Văn Trưởng

Gần đây nhất, năm 2017, "ông trùm" giang hồ Trưởng "Hàng" thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đại Lợi để núp bóng tiếp tục tụ tập nhiều tay chân thân tín đã từng gắn bó trước đây và quen nhau trong tù. Các tên như Tâm, Quý, Thức, Long đều là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nhân thân phức tạp. Trong đó, Tâm một lần vào tù về tội trộm cắp tài sản, 6 lần bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về các hành vi đánh nhau, trộm cắp vặt. Năm 1996, Quý bị phạt 9 năm tù về tội cướp tài sản. Đối tượng Thức năm 2005 bị phạt 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích, năm 2010 tiếp tục lĩnh 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này được Trưởng nuôi ăn ở và khi có việc sẵn sàng ra tay hành sự bất biết hậu họa.

Theo cán bộ điều tra của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương, để tạo bình phong cho mình, Trưởng "Hàng" tạo dựng hình ảnh là chủ doanh nghiệp thanh đạt, sở hữu biệt thự hoàng tráng và sử dụng các loại xe sang đắt tiền như Lexus, Camry, Porsche. Ngoài ra, ông "trùm" cũng thường xuyên xuất hiện tại những nơi ăn chơi xa xỉ, đi đến các điểm du lịch nổi tiếng... Trưởng cũng thường vỗ ngực khoe khoang có nhiều mối quan hệ với quan chức các cấp, có đông bạn bè là dân xã hội "máu mặt".

Biệt thự hoành tráng của Hoàng Văn Trưởng

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho hay, Trưởng "Hàng" được xác định là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động phức tạp nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Băng nhóm do Trưởng "Hàng" cầm đầu, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, có tiềm lực kinh tế và mối quan hệ phức tạp, hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm xã hội đen, chi phối rất nhiều đến hoạt động của các đối tượng hình sự khác.

Hiện nay, băng nhóm của Trưởng "Hàng" đang bị các Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an TP Hải Dương điều tra, xác định về các hành vi phạm tội của chúng như cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, lực lượng đang tiến hành mở rộng điều tra các hoạt động phạm tội khác của băng nhóm này như hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, lừa đảo chiếm tài sản, sử dụng vũ lực.

Việc triệt phá băng nhóm giang hồ Trưởng "Hàng" là một trong những chiến công lớn của lực lượng công an tỉnh Hải Dương do Ban giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo với phương châm không để tội phạm có tổ chức, tội phạm băng ổ nhóm theo kiểu xã hội đen. Đồng thời, đây cũng là một trong những kết quả đáng biểu dương của lực lượng công an tỉnh trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu.