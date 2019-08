Sáng 22-8, tại buổi làm việc với UBND TP Vinh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đã đề các ngành chức năng TP Vinh và tỉnh Nghệ An sớm có kết luận về vụ việc một bé gái 6 tuổi tố bị xâm hại.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh, cho biết vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo bà Lê Thị Nga, thông tin một vụ việc gia đình bé gái rất bức xúc khi tố bị nhóm người khác xâm hại con gái thì cơ quan điều tra tạm giữ hình sự ông bố về hành vi mua dâm. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị cơ quan công an đẩy nhanh việc điều ra đúng theo quy định pháp luật và sớm có kết quả công bố thông tin rộng rãi.



Ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP Vinh, cho biết vụ việc có nhiều ý kiến trên mạng xã hội, người dân cũng cần sàng lọc những thông tin không chính xác, thiếu căn cứ.

Liên quan đến vụ việc trên, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh, cho biết sau khi nhận được được đơ tố cáo của gia đình cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, đến thời điểm này, do không đủ chứng cứ người bị tố cáo xâm hại, Công an TP Vinh không áp dụng biện pháp tạm giữ. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện anh Nguyễn Thành Tr. (bố bé gái) có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi, nên đã ra quyết định tạm giữ. Đến ngày 25-8, mới hết thời hạn tạm giữ, chúng tôi sẽ có kết quả báo cáo công khai vụ việc khách quan, đúng pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào ngày 28-6, anh Nguyễn Thành Tr. (SN 1993, trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) đến lên cơ quan Công an TP Vinh tố cáo việc con gái là N.T.B.Th. (6 tuổi) bị xâm hại tình dục. Theo đơn của anh Tr., ngày 19-6, vì có công việc nên gửi con gái cho bạn nữ tên Tr.Th.Th.A. (quê Hậu Giang) trông coi. Đến tối cùng ngày, anh Tr. đến đón con thì thấy cháu bị sưng ở mắt, hỏi A. thì cô này nói cháu khóc đòi bố.

Hôm sau (29-6), cháu Th. kêu đau ở vùng kín và vùng bụng, tinh thần hoảng loạn. Anh Tr. gặng hỏi con thì cháu kể sau khi bố đi thì cô A. đưa 2 người bạn (1 nam, 1 nữ) vào phòng rồi xâm hại. Cháu khóc thì những người này dọa không được nói với ai, nếu không sẽ làm tiếp.

Sau khi nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Thành Tr., cơ quan công an đã vào cuộc và đưa cháu Th. đi giám định. Kết quả cho thấy cháu Th. không bị rách màng trinh, bộ phận sinh dục không bị ảnh hưởng.

Hiện, cả 2 vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.