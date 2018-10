Đại ca giang hồ ôm 3 quả lựu đạn cố thủ bị khởi tố 3 tội danh

11/10/2018 11:55

Ngày 11-10, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng bị can với Lê Ngọc Sơn (35 tuổi, trú TP Vinh) về các tội danh: Chống người thi hành công vụ, Tàng trữ vũ khí quân dụng, Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Liên quan đến vụ án này, Hoàng Ngọc Sinh (31 tuổi, trú huyện Đô Lương) cũng bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ và bị tạm giam 3 tháng.

Nghi phạm Lê Ngọc Sơn tại cơ quan công an

Trước đó như Báo Người Lao Động đưa tin, vào ngày 24-9 vừa qua, Lê Ngọc Sơn đã có hành vi hủy hoại tài sản như sử dụng 2 thanh kiếm chém vỡ kính chắn gió xe ô tô BKS 37A - 256.xx. Công an TP Vinh sau đó đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Ngọc Sơn về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Sáng ngày 1-10, Công an TP Vinh cử Tổ công tác đến chỗ ở của Lê Ngọc Sơn tại số 128, đường Hồng Bàng, TP Vinh, để thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, Sơn đã có hành chống người thi hành công vụ, "ôm" 3 quả lựu đạn, cùng đối tượng Hoàng Ngọc Sinh (bạn của Sơn) cố thủ trong nhà.

Đến 11 giờ 15 phút ngày 1-10, đối tượng Sinh nhận thức được hành vi sai phạm đã tự nguyện giao nộp 1 quả lựu đạn và đầu thú công an. Song Lê Ngọc Sơn vẫn tiếp tục ngoan cố, chống đối, sử dụng 3 quả lựu đạn và bình khí ga cố thủ trong nhà, thách thức, đe dọa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Đến 23 giờ 50 phút ngày 1-10, biết không thể trốn thoát, Lê Ngọc Sơn buộc phải bỏ vũ khí, đầu hàng. Lực lượng Công an khi tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn đã thu giữ 3 quả lựu đạn, 1 bình khí ga, 1 con dao và một số vật chứng có liên quan.



Được biết, đối tượng Lê Ngọc Sơn có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2005, Sơn bị TAND TP Vinh xử phạt 20 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và các hành vi: cố ý làm hư hỏng tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Chống người thi hành công vụ. Sơn được xác định liên quan đến đường dây ma tuý lớn từ Lào về Việt Nam khi bị truy bắt Sơn bỏ trốn ra nước ngoài. Thời gian gần đây Sơn trở về nước để nghe ngóng tình hình nhưng lại gây án.

Tin - ảnh: Đức Ngọc