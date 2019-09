Trong vụ án này, VKSND TP Nha Trang truy tố 4 bị cáo cùng tội chứa mại dâm, gồm: Đinh Tiến Sử (SN 1972, ngụ Quận Tân Bình, TP HCM) - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt (Công ty Bạch Việt), chủ Khách sạn Bavico Nha Trang; bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969); Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1979, cùng ngụ TP Nha Trang) làm quản lý tầng 4 Khách sán Bavico và Phan Thị Hoài Nhung (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Thuận) là Giám đốc điều hành Khách sạn Bavico.



Vụ án bị hoãn xử nhiều lần, đến ngày 18-9, TAND TP Nha Trang mới đưa ra xét xử sơ thẩm. Trong đó, ông Đinh Tiến Sử - chủ khách sạn này thuê đến 12 luật sư để bào chữa cho mình.

Chiều, 23-9, HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

HĐXX cho rằng trong vụ án này có nhiều đối tượng liên quan như: Lê Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Phi Hùng, Vũ Xuân Hiếu, Vũ Trọng Huyền, Tian Yayong (quốc tịch Trung Quốc tên tiếng Việt là Đoàn Dũng), Phạm Việt Hương, Đặng Thị Thùy Châu, Đặng Thị Minh Phụng, Nguyễn Thùy Dung, Bùi Thị Diệu. Các đối tượng này kết hợp lẫn nhau, tác động lẫn nhau, thống nhất, hành vi mỗi người là điều kiện cần thiết trong quá trình chứa mại dâm tại Khách sạn Bavico Nha Trang. Các đối tượng nói trên có dấu hiệu đồng phạm do đó cần mở rộng điều tra, xem xét các đối tượng nói trên để tránh bỏ lọt tội phạm.



Bị cáo Đinh Tiến Sử tại phiên tòa xét xử vụ án chứa mại dâm tại khách sạn hạng sang Bavico

Các luật sư của bị cáo Đinh Tiến Sử đề nghị lấy lời khai của bà Nguyễn Thị Phương Loan, nguyên Giám đốc điều hành; các nhân viên phụ trách buồng phòng, an ninh, kế toán Khách sạn Bavico Nha Trang. Yêu cầu này là cần thiết, do đó cần lấy lời khai để làm rõ tội danh tại đây hoạt động từ khi nào, những ai tham gia kinh doanh, chỉ đạo hoạt động mại dâm?

Bên cạnh đó, HĐXX cho rằng bị cáo Nguyễn Văn Hiếu không phải là nhân viên tại Khách sạn Bavico Nha Trang, không hợp đồng hợp tác kinh doanh, có quyền quyết định cho thuê phòng… mà chỉ có hành vi trung gian giữa người mua dâm – bán dâm và được phân chia tiền bán dâm. Do đó, hành vi bị cáo Hiếu có dấu hiệu tội môi giới mại dâm, cần xem xét lại tội danh của bị cáo Hiếu.

HĐXX yêu cầu làm rõ thêm về các tình tiết bán dâm, số lượng khách, việc ăn chia, những ai là người điều hành, làm rõ một số mâu thuẫn trong vụ án. HĐXX cho rằng các tài liệu chứng cứ, dữ liệu điện tử, doanh thu từ hoạt động mại dâm tại khách sạn Bavico Nha Trang mà cơ quan chức năng thu thập chưa được giám định, có phải là bản gốc hay không?

Trong khi đó, tại phiên tòa, bị cáo Đinh Tiến Sử cho rằng chưa bao được hưởng doanh thu từ hoạt động mại dâm. Do đó, các tài liệu này cần phải giám định, xác minh làm rõ số tiền từ hoạt động mại dâm; hồ sơ vụ án, tài liệu và tại phiên tòa chưa chứng minh rõ bị cáo Đinh Tiến Sử có cùng ý chí, khuyến khích hành vi, hoạt động chưa mại dâm tại Khách sạn Bavico Nha Trang với các bị cáo khác và những người liên quan…

Bào chữa cho bị cáo Đinh Tiến Sử và 12 luật sư

Cáo trạng của VKSND TP Nha Trang xác định: Tháng 5-2016, ông Đinh Tiến Sử ký hợp đồng cho ông Trần Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật - thiết bị công nghệ Nam Giao (gọi tắt Công ty Nam Giao) thuê toàn bộ tầng 4 khách sạn Bavico với giá 190 triệu đồng/tháng để kinh doanh karaoke, massage, thời hạn 5 năm. Giám đốc Công ty Nam Giao đã giao lại cho một người tên Vĩ (chưa xác định được lai lịch) quản lý, điều hành kinh doanh. Vĩ thỏa thuận cho Nguyễn Văn Hiếu đưa 26 tiếp viên nữ đến tầng 4 khách sạn Bavico phục vụ khách hát karaoke, bán dâm cho khách Trung Quốc từ tháng 9-2016. Đầu tháng 7-2017, dù còn 4 năm nữa mới kết thúc hợp đồng cho thuê, nhưng ông Đinh Tiến Sử đã quyết định dừng cho Công ty Nam Giao thuê tầng 4 khách sạn Bavico để trực tiếp kinh doanh.

Khách sạn Bavico Nha Trang

Ông Sử tiếp tục thuê, trả lương cho toàn bộ nhân viên phục vụ kinh doanh karaoke, phiên dịch tiếng Trung Quốc tại tầng 4 Khách sạn Bavico để phục vụ khách như trước đây. Đồng thời, ông Sử thỏa thuận cho Nguyễn Văn Hiếu tiếp tục đưa nữ tiếp viên bán dâm cho khách Trung Quốc với giá tiền, tỉ lệ ăn chia như trước đây. Khuya 24-10-2017, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích khách sạn Bavico. Tại 3 phòng không số ở các tầng 8, 20 và 21, lực lượng chức năng bắt quả tang ba cô gái đang bán dâm cho các khách nam người Trung Quốc. Cùng lúc, tại tầng 4 của khách sạn này, lực lượng công an khống chế người trực tiếp điều hành hoạt động mại dâm là Nguyễn Văn Hiếu, tạm giữ 22 cô gái đang chờ đến lượt bán dâm. Tháng 2-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam đối với ông Đinh Tiến Sử và các bị cáo nói trên để điều tra về hành vi chứa mại dâm.