Sáng nay 25-8, trao đổi với phóng viên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm cá nhân có hành vi tự ý thu tiền của người dân tiêm vắc-xin Covid-19.

Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ quận Ba Đình đã vào cuộc, phối hợp cùng Công an cơ sở khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm sai phạm của các cá nhân, tuyệt đối không để vi phạm này ảnh hưởng đến uy tín và công sức của quận, thành phố trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid -19.

Thông tin "Mất tiền cho "cò" để được tiêm vắc-xin Covid-19 thần tốc" được báo chí phản ánh xảy ra ở quận Ba Đình, Hà Nội

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng tiêm vắc-xin "thần tốc" tại UBND phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Người dân nếu bỏ một khoản phí nhất định "bồi dưỡng" cho một số trường hợp tại phường, sẽ không những không phải chờ đợi mà còn được hưởng đặc quyền "nay đặt lịch, mai tiêm luôn".

Để tiêm vắc-xin Covid-19 "siêu tốc", mỗi người phải đóng từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Số tiền này được giao nộp cho một người phụ nữ. Sau khi nhận tiền "bồi dưỡng" (thường là 1 triệu đồng/người), người này sẽ sắp xếp giấy hẹn và lịch tiêm nhanh chóng. Những người ngoài địa bàn được nữ cán bộ trên "gắn" vào các công ty, đơn vị kinh doanh trên địa bàn để "hợp thức hóa".

Liên quan đến thông tin trên, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, đã có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nông Thị Cơ (SN 1993), hiện đang là công chức văn phòng - thống kê, UBND phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Lý do đình chỉ công tác với bà Cơ là để xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Cùng ngày 25-8, ngay sau khi nắm được thông tin trên, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND TP yêu cầu Công an TP khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

"Nếu có vi phạm như báo phản ánh phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; tuyệt đối không để vi phạm này ảnh hưởng đến uy tín và công sức của cả TP trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 thời gian qua" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.