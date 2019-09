Tối 30-9, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, cho biết 2 nghi phạm sát hại nam sinh viên Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hoá - chạy xe ôm Grab tại Hà Nội) đã bị bắt giữ tại tỉnh Yên Bái.



2 nghi phạm trước khi gây án (Ảnh do nạn nhân chụp và gửi cho bạn trước khi bị sát hại)

Các nghi phạm được xác định là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn).

Theo Thượng tá Hùng, 2 đối tượng trên bị bắt vào khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, khi đang lẩn trốn trong một bản ở huyện Văn Chấn.

Bước đầu, cả 2 nghi phạm khai khoảng 21 giờ tối 26-9, 2 nghi phạm này đến khu vực cổng bến xe Mỹ Đình uống nước.

Tại đây, Giáp mặc cả giá "xe ôm" với anh Nguyễn Cao S. để thuê chở Giáp và Trường về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Nam sinh viên trước khi bị sát hại đã chụp ảnh 2 nghi phạm gửi cho bạn cùng lời nhắn: "Có gì báo công an nhé"

Quá trình di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình về phố Tân Phong, do không có tiền nên Giáp xin anh S. hôm khác trả tiền, nhưng anh S. không đồng ý. Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp và Trường xuống xe. Giáp tiếp tục nói không có tiền và xin trả sau. Anh S. không đồng ý nên 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn. Giáp liền rút con dao găm dạng dao bấm đâm liên tiếp vào sau lưng anh S..

Anh S. bỏ chạy thì Giáp và Trường lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Sau đó, anh S. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tuy nhiên, đây mới là lời khai ban đầu của các nghi phạm. Cơ quan công an còn tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án cũng như các tình tiết của vụ trọng án này.

Chiếc xe máy mang BKS tỉnh Thanh Hóa của nạn nhân

Trước đó, thông tin ban đầu xác định khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26-9, anh Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá), một tài xế xe ôm công nghệ Grab, điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh - bạc - đen, mang BKS 36B5 - 443.41 chở 2 đối tượng nam thanh niên, là khách vẫy ngang đường không đặt qua ứng dụng Grab, đi từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương.

Khi anh S. chở 2 đối tượng đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì bị đối tượng dùng hung khí đâm chết và cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter mang BKS 36B5- 443.41 và 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen rồi bỏ trốn.

Đến tối 28-9, khi phát hiện thi thể nạn nhân Nguyễn Cao S., ngay lập tức công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo truy tìm 2 nam thanh niên là nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản nói trên.

Cơ quan công an thông báo truy tìm chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha màu xanh, BKS 36B5-443.41, số máy: G3D4E363338, số khung: RLCUG0610GY346223; điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus, màu đen là tài sản của nạn nhân.