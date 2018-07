Mua gian bán lận, đôi vợ chồng gian thương bị bắt

16/07/2018 17:13

Ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Minh Tâm (SN 1984), Trần Thị Thảo (SN 1983, vợ Tâm), Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1981, chị họ Tâm; cùng ngụ quận 8, TP HCM) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm".

Theo Công an TP HCM, đầu năm 2018, vợ chồng Tâm thuê nhà trọ trên đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, để sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto.

Nhằm tránh "tai mắt", Tâm chỉ sử dụng nhân công là người trong dòng họ nên thuê Linh phụ làm bột ngọt giả và giao hàng cho khách với tiền công 100.000 đồng/ngày.

Bột ngọt giả được làm từ bột xá

Kết quả điều tra xác định, sau khi mua bột xá trôi nổi, không rõ nguồn gốc từ một phụ nữ tên Vân (không rõ nhân thân) 25 kg giá 700.000 đồng, Tâm cho vào các bao bì nhãn hiệu Ajinomoto loại 400 g, 454 g, 1 kg; rồi đưa cho Linh, Thảo ép bao bì, đóng gói.

Sau khi bột ngọt giả thành phẩm, Linh sẽ đi giao cho khách hàng là một số chủ sạp kinh doanh gia vị thực phẩm ở chợ Rạch Ông (quận 8) với giá 10.000 đồng/gói loại 400 g, 11.000 đồng/gói loại 454 g, 30.000 đồng/gói loại 1 kg.

Chiều 17-1-2018, tại khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân, khi Tâm đang vận chuyển 197 gói bột ngọt Ajinomoto giả giao cho khách hàng thì bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an TP HCM phát hiện, bắt quả tang.



Phạm Dũng