Nhiều người "thoát tội" trong vụ án Văn Kính Dương

Sáng 8-5, ngày thứ 2 TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với Văn Kính Dương (SN 1980, ngụ TP Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, tức hotgirl Ngọc Miu) và các đồng phạm về nhiều tội danh khác nhau.



"Bà U" đang ở đâu?

Trước bục khai báo, bị cáo Dương thừa nhận bà Nguyễn Thị Thái Hằng (SN 1969, biệt hiệu "Bà U", ngụ TP HCM) là bạn hàng lớn và mối làm ăn thân thiết của Dương. "Ông trùm" khai đã bán cho Hằng tổng cộng 72.000 viên thuốc lắc với giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng mỗi viên.

Hồ sơ vụ án thể hiện Hằng là đối tượng mua bán ma túy đang bị Công an TP Hà Nội theo dõi. Năm 2016, khi biết Dương sản xuất thuốc lắc, Hằng liên lạc đặt mua mỗi lần từ 1-10 thùng (khoảng 500 viên/thùng).

Hằng gọi điện cho Dương đặt số lượng thuốc lắc, Dương nhận đơn hàng, cho Hằng số điện thoại của Lưu Hương Giang để liên lạc. Sau khi thỏa thuận địa điểm giao nhận ma túy, Hằng lệnh cho đàn em đến gặp Giang nhận thuốc lắc và giao tiền. Đến tháng 9-2016, Nguyễn Thu Huyền thay Giang đi nhận tiền và thanh toán cho Dương. Sau khi biết Dương sa lưới, Hằng cũng bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Tài liệu Công an TP HCM còn nhắc đến Nguyễn Kỳ Anh, người cùng thi hành án với Dương tại trại giam Thanh Lâm thuộc Bộ Công an. Năm 2010, Anh chấp hành xong bản án thì được Dương dung nạp, tham gia sản xuất ma túy tại khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh.

Đến tháng 8-2016, Anh không tham gia sản xuất ma túy, bỏ về Hà Nội nhưng vẫn liên lạc với Dương. Ở Hà Nội, Anh hướng dẫn Lê Văn Mang phương pháp trộn bột và dập viên thuốc lắc. Tuy nhiên, Anh chỉ thừa nhận mình trông coi biệt thự (nơi sản xuất thuốc lắc) và dọn dẹp nhà cửa, được Dương trả công 240 triệu đồng.

Ngày 11-1-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị phê chuẩn khởi tố tạm giam đối với Anh về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy và Hằng mua bán trái phép chất ma túy. Nhưng đến nay 2 người này vẫn chưa bị xử lý.

Ai cung cấp công thức?

Trong các lời khai tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, Dương khẳng định thường xuyên đến các quán bar, vũ trường nên quen biết người đàn ông tên Tom, được Tom cung cấp nguyên liệu, công thức sản xuất thuốc lắc và nếu thành công, Dương sẽ hưởng 3 phần.

Mẻ ma túy đầu tiên, Dương lệnh cho đàn em dập viên, đóng hộp và đem 4 kg thuốc lắc ra Hải Phòng giao cho Hằng nhưng Hằng trả lại vì chất lượng quá kém. Dương mang mẫu thuốc lắc này về đưa cho Tom phân tích, bàn bạc phương án hoàn thiện thuốc chất lượng hơn. Tom đã hướng dẫn Dương sử dụng phần mềm bảo mật, giải thích vì sao thuốc lắc kém chất lượng, từ đó điều chỉnh để sản xuất thuốc lắc "đúng chuẩn".

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP HCM lần ra được đầu mối và xác định Dương đã chuyển tiền cho những người nào, ai là người cung cấp nguyên liệu, công thức sản xuất thuốc lắc. Tại cơ quan công an, Trần Xuân Dũng khai quen Dương do chơi chung trong hội ôtô. Đầu tháng 3-2017, Dương nói cho Dũng biết đang sản xuất hóa chất để cung cấp cho nhà máy thuộc da và gửi Dũng 400 thùng hóa chất. Sau đó, Dương lệnh cho đàn em cho số hóa chất này vào 30 can nhựa rồi giao cho Mang chở xuống Đồng Nai.

Ngoài ra, ngày 4-4-2017, Dương đưa Dũng hơn 4,5 tỉ đồng nhờ giao cho một người tên Thy (chưa xác định lai lịch) để đổi ra 200.000 USD. Sau đó, Dương nhờ Dũng đến gặp Thy nhận 200.000 USD giao cho Hiếu (SN 1986, ngụ TP Vĩnh Long). Khi nhận tiền, Hiếu đưa cho Dũng một tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng để Dũng đọc số xê-ri trên tờ tiền để ra hiệu cho Dương biết đã giao nhận tiền thành công. Sau đó, Hiếu chuyển số tiền này cho Dũng (SN 1976, ngụ quận 5) để chuyển cho Tuấn (tên gọi khác là Tú, ngụ quận 3). Công an TP HCM nghi vấn Tuấn là đối tượng cung cấp nguồn nguyên liệu và công thức sản xuất ma túy cho Dương nhưng hiện Tuấn đã xuất cảnh sang Canada.

Ngọc Miu phản cung Trong vụ án này, Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức hotgirl Ngọc Miu) được xác định là đồng phạm với Văn Kính Dương trong tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Theo đó, Dương thuê căn hộ cao cấp tại quận 7 cho Ngọc ở và "làm ăn". Sợ bị bại lộ chuyện mua bán ma túy, Ngọc chuyển về chung cư cao cấp ở quận 5 lưu trú. Tuy nhiên, tại tòa Ngọc nói lý do chuyển chỗ ở là vì sinh con. Ngoài ra, Ngọc nói tháng 4-2017, Ngọc và Giang đi Phú Quốc chơi, không biết việc Huyền đem túi đồ vào nhà. Khi Ngọc yêu cầu Huyền đem túi đi, Huyền nói không đem được nên Ngọc mới nói thuê khách sạn cho Huyền. "Nếu biết túi chứa ma túy, bị cáo sẽ không giúp, không chở Huyền đi cất" - Ngọc nói, đồng thời cho biết không đồng ý với cáo trạng.

