Ngày 2-8, tin từ Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng và Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ, bắt giữ 4 đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Ổ nhóm sử dụng công nghệ cao lừa đảo cùng tang vật

Những người bị bắt gồm: Lê Văn Vỹ (SN 1995); Lý Hoàng Diệu (SN 2000; cùng ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Trương Công Hay (SN 1995) và Nguyễn Thế Hiển (SN 1993; ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Theo Công an huyện Như Xuân, thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này là thiết kế giao diện giả mạo một số ngân hàng, sau đó, giả danh là nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn cho khách hàng, thông báo tài khoản của họ đang gặp sự cố do lỗi, chuyển nhầm tiền, hoặc bị khóa…

Để khắc phục sự cố, nhóm này đã gửi đường link giả mạo là Website ngân hàng và yêu cầu nhập các thông tin tài khoản, mật khẩu, cung cấp mã OTP. Khi đã "giăng bẫy" thành công, chúng đánh cắp thông tin tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt quyền đăng nhập tài khoản để chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ năm 2019 đến khi bị bắt, nhóm này đã chiếm đoạt tài sản của nhiều chủ tài khoản là khách hàng trên cả nước với số tiền hơn 5 tỉ đồng. Riêng trên địa bàn huyện Như Xuân, bọn chúng chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng.

Ai là bị hại của nhóm trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân để trình báo, giải quyết. Số điện thoại: 02373.878.020.