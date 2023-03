Ngày 8-3, tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết Cơ quan này đã khởi tố 23 bị can để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Các bị can trong trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cảnh sát, nhóm tội phạm là người Việt Nam nhưng hoạt động ở đặc khu ở Campuchia cùng những người nước ngoài khác. Mọi hoạt động đều thực hiện trên không gian mạng để che giấu hành vi.

Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3 đến tháng 7-2022, nhóm người này đăng bài tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shopee, Lazada, Tiki... Nhóm này quảng cáo người tham gia được hưởng hoa hồng từ 12 đến 15% giá trị mỗi đơn hàng.

Sau khi có người liên hệ, chúng sẽ gửi link web giả mạo Shopeemall để lập tài khoản, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để mua đơn hàng có sẵn. Ngoài ra, nhóm kẻ gian còn lôi kéo người chơi tham gia theo dõi tiktok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ 10.000 đến 50.000 đồng một lần.

Một cách thức khác là lập tài khoản trên trang web Corona, Goruurl.com, SX38.com, ua8wglfq.com. Đây là các trang có giao diện như trang web đánh bạc trực tuyến, máy chủ đặt tại Campuchia. Khi người chơi đặt cược lệnh tài xỉu, chẵn lẻ sẽ được chúng hứa trả hoa hồng từ 30 đến 65% trên tổng số tiền mỗi lần đặt.

Sau khi bị hại chuyển tiền bằng ba cách mời gọi như trên đến tài khoản ngân hàng cung cấp sẵn, nhóm lừa đảo sẽ gửi qua telegram một hợp đồng bảo hiểm cam kết bảo đảm an toàn 100% vốn cho khách hàng.

Thời gian đầu, khi số tiền ít chúng sẽ cho "con mồi" rút tiền về tài khoản ngân hàng để dụ dỗ. Khi số tiền lớn hơn, chúng lấy nhiều lý do như sai số tài khoản ngân hàng, đặt cược sai lệnh... để không cho rút tiền. Ngoài ra, chúng còn mời gọi khách hàng chuyển thêm tiền để được rút "tất tay". Khi thấy bị hại không còn khả năng chuyển tiền, nhóm lừa đảo liền chặn liên lạc, xoá tài khoản để chiếm đoạt tiền.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, nhóm này đã dùng 18 tại khoản mở tại các ngân hàng như Bản Việt, Eximbank, MBbank, Vietcombank... để bị hại chuyển tiền.

Theo cảnh sát, đầu tháng 1, Cục Cảnh sát hình sự và Cục an ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp cùng chính quyền Campuchia bắt các nghi phạm di lý về Việt Nam để xử lý. Cục Cảnh sát hình sự cũng đề nghị người bị lừa chuyển tiền bằng cách thức như trên hãy gửi đơn tố giác đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.