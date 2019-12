Theo thông báo của Chủ toạ phiên toà xét xử vụ MobiFone mua 95% Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) vào chiều 18-12, hôm nay 19-12, toà sẽ nghỉ làm việc để tạo điều kiện cho bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), gặp gia đình bàn việc khắc phục hậu quả, trong đó có bồi hoàn số tiền 3 triệu USD bị cáo Son đã nhận hối lộ trong thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG cho nhà nước.



Nguyên bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại phiên toà - Ảnh: TTXVN

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ TT-TT, đã chỉ đạo quyết liệt để MobiFone mua 95% cổ phần của AVG với giá 8.900 tỉ đồng, cao hơn 6.500 tỉ đồng so giá trị thật. Sau đó, ông Son được Phạm Nhật Vũ, chủ tịch AVG, hối lộ 3 triệu USD.

Sau đó, toàn bộ số tiền 3 triệu USD, ông Nguyễn Bắc Son đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000 USD đến 400.000 USD trong những lần Huyền từ TP HCM ra Hà Nội thăm gia đình, khi đưa tiền Nguyễn Bắc Son dặn không được gửi tiết kiệm, còn đầu tư vào đâu thì tùy.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng 17-12, bị cáo Nguyễn Bắc Son phủ nhận việc mình đã nhận 3 triệu USD. Lý, theo ông Son, là do sức khoẻ yếu, tinh thần hoảng loạn mới khai mình đã nhận 3 triệu USD của Phạm Nhật Vũ.

Chủ tọa phiên tòa, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, truy: "Lý do vì sao tại phiên tòa hôm nay bị cáo thay đổi lời khai?". Bị cáo Son đáp: "Vì lý do tôi phải giữ lại mạng sống của mình, các anh tại Cơ quan điều tra có nói quân của anh đã khai hết rồi, anh không thể không khai nhận được. Tôi phải duy trì sức khỏe, nếu ngất lần thứ 3 nữa chắc sẽ chết nên tôi đã khai việc đó. Lúc đầu, tôi không khai 3 triệu USD mà khai nhận với số lượng khác, là tiền mặt, nhưng sau đó cơ quan điều tra nói không được bởi không giống lời khai từ quân của anh. Sau đó, tôi xé bản khai viết lại bản khác, kể cả thư tôi viết cho vợ và con cũng là do vậy".

Vào chiều cùng ngày 17-12, nguyên bộ trưởng TT-TT bất ngờ xin HĐXX được trình bày tại phiên toà. Đứng trước bục khai báo, ông Nguyễn Bắc Son nói thời điểm này tâm trạng bị cáo rất căng thẳng, sức khỏe yếu nên buổi sáng có nội dung khai chưa được đúng khi rút lại lời khai trước Cơ quan điều tra.

"Giờ bị cáo xác nhận lời khai tại cơ quan điều tra nhưng xin thay đổi một nội dung. Đó là số tiền nhận từ Phạm Nhật Vũ, bị cáo không đưa cho con gái mà dùng chi tiêu cá nhân và sẽ hoàn trả vào thời gian gần nhất". Son thừa nhận đã nhận từ Lê Nam Trà 200.000 USD và 200 triệu đồng từ Cao Duy Hải. Thẩm phán Trương Việt Toàn truy tiếp: "Tại sao bị cáo xin khai lại?". Bị cáo Son trả lời vì muốn bảo đảm đúng với những gì đã diễn ra.

Đến chiều tối 18-12, HĐXX thông báo toà sẽ nghỉ làm ngày hôm nay 19-12 việc để tạo điều kiện cho bị cáo Nguyễn Bắc Son để gặp gia đình bàn việc khắc phục hậu quả. Đến ngày 20-12, toà sẽ tiếp tục làm việc.

Trong khi đó, con gái ông Nguyễn Bắc Son là bà Nguyễn Thị Thu Huyền không thừa nhận việc nhận 3 triệu USD từ bố. Căn cứ kết quả điều tra, đến nay chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Thu Huyền. VKS khẳng định hành vi của Nguyễn Thị Thu Huyền tiếp tục được điều tra làm rõ qua kết quả xét hỏi tại phiên tòa. Tuy nhiên, trong phiên khai mạc phiên tòa hôm 16-12, có một số người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt, trong đó có con gái của ông Nguyễn Bắc Son.