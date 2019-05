Tạm giữ đối tượng liên quan vụ án mạng đau lòng ở quận Bình Tân

10/05/2019 18:35

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết Công an quận Bình Tân đang tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Trọng (SN 1992, ngụ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM) để điều tra về hành vi "Giết người".

Phạm Hoàng Trọng tại công an



Ngoài ra, Công an TP HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng. Nạn nhân xấu số trong vụ án là anh Trần Trường Giang (SN 1986, quê Đồng Tháp) bị đâm chết vào ngày 7-5.

Hiện trường vụ án mạng



Theo lời khai của Trọng, rạng sáng 7-5, khi Trọng đang ngồi chơi game bắn cá tại tiệm game trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì anh Giang đến xem.

Sau một lúc thì hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi nên anh Giang dùng nón bảo hiểm đánh Trọng. Không kiềm chế, Trọng đã dùng dao tấn công khiến anh Giang gục tại chỗ.

Anh Giang được những người trong tiệm game đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Sau khi trích xuất camera an ninh, công an đã ráo riết vào cuộc và sau đó Trọng đến Công an quận Bình Tân đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phạm Dũng