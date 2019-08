Chiều ngày 22-8, báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội tại buổi làm việc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, khẳng định không có việc cháu N.T.B.Th. (6 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) bị xâm hại tình dục.



Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu khẳng định không có việc gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục - Ảnh: Báo Nghệ An

Theo thiếu tướng Cầu quá trình điều tra, anh Nguyễn Thành Tr. (SN 1993, trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) đã khai việc cháu N.T.B.Th. bị xâm hại tình dục hoàn toàn không có thật. Anh Tr. đã dựng lên vụ cháu Th. bị xâm hại tình dục. "Cho đến nay, kết quả giám định cháu Th. bị giãn màng trinh, không có việc xâm hại, chúng tôi trực tiếp hỏi Bộ phận giám định vì sao cháu bị giãn màng trinh thì được giám định viên trả lời giãn màng trinh một cách tự nhiên không có tác động từ ngoài vào. Còn vết thương tại ở hậu môn của cháu là do anh Tr. chăm sóc con gái không được chu đáo nên để cháu bị viêm nhiễm" - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu khẳng định.

Cũng theo theo thiếu tướng Cầu, cơ quan công an sẽ tiến hành mở rộng điều tra các đối tượng liên quan đã làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an, gây hậu quả phức tạp như thế nào đến an ninh trật tự. Đối tượng nào đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ xử lý bằng hình sự, đối tượng nào chưa đủ thì xử phạt hành chính.

Công an tỉnh Nghệ An sẽ có kết luận cuối cùng trong một, hai ngày tới và có văn bản gửi Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào ngày 28-6, anh Nguyễn Thành Tr. (SN 1993, trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) đến lên cơ quan Công an TP Vinh tố cáo việc con gái là N.T.B.Th. (6 tuổi) bị xâm hại tình dục. Theo đơn của anh Tr., ngày 19-6, vì có công việc nên gửi con gái cho bạn nữ tên Tr.Th.Th.A. (quê Hậu Giang) trông coi.

Đến tối cùng ngày, anh Tr. đến đón con thì thấy cháu bị sưng ở mắt, hỏi A. thì cô này nói cháu khóc đòi bố.

Hôm sau (29-6), cháu Th. kêu đau ở vùng kín và vùng bụng, tinh thần hoảng loạn. Anh Tr. gặng hỏi con thì cháu kể sau khi bố đi thì cô A. đưa 2 người bạn (1 nam, 1 nữ) vào phòng rồi xâm hại. Cháu khóc thì những người này dọa không được nói với ai, nếu không sẽ làm tiếp. Sau khi nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Thành Tr., cơ quan công an đã vào cuộc và đưa cháu Th. đi giám định. Kết quả cho thấy cháu Th. không bị rách màng trinh, bộ phận sinh dục không bị ảnh hưởng.

Liên quan đến vụ việc trên, trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Công an TP Vinh, cho biết sau khi nhận được được đơ tố cáo của gia đình cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, đến thời điểm này, do không đủ chứng cứ người bị tố cáo xâm hại, Công an TP Vinh không áp dụng biện pháp tạm giữ. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện anh Nguyễn Thành Tr. (bố bé gái) có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi, nên đã ra quyết định tạm giữ.