Sau 2 ngày xét xử, chiều 28-10, TAND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi; ngụ tỉnh Long An) 4 năm 6 tháng tù, các bị cáo trong nhóm "Báo Sạch" gồm: Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi; ngụ TP Đà Nẵng) 2 năm tù, Lê Thế Thắng (39 tuổi; ngụ TP Hà Nội) 3 năm tù, Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi) 2 năm tù và Đoàn Kiên Giang (36 tuổi; cùng TP HCM) 3 năm tù cùng về tội: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân".



HĐXX tuyên án

Xúc phạm đến lãnh đạo Cần Thơ

HĐXX nhận định Trương Châu Hữu Danh sử dụng tài khoản Facebook Trương Châu Hữu Danh viết bài, các video clip, phản biện các vấn đề nóng được dư luận quan tâm, những sai phạm thiếu sót trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và trung ương. Tài khoản này có hàng chục ngàn lượt theo dõi.

Bị cáo Trương Châu Hữu Danh viết 32 bài viết cùng hình ảnh minh họa và phát trực tiếp trên trên Facebook cá nhân chỉ trích chủ trương phát triển kinh tế, công tác bố trí cán bộ, thực thi pháp luật của TP Cần Thơ; cơ quan bảo vệ pháp luật cũng như bôi nhọ xúc phạm đến các cá nhân, một số lãnh đạo Nhà nước trên địa bàn Cần Thơ.

Bị cáo Trương Châu Hữu Danh

"Đa số bài viết của bị cáo sử dụng thông tin một chiều, không kiểm chứng, dựa vào nhận định chủ quan, suy diễn của bị cáo, hướng cộng đồng mạng bình luận tiêu cực xúc phạm đến danh dự cá nhân, tổ chức. Những bài viết đó có số lượng lớn người theo dõi, chia sẽ và bình luận tiêu cực, bôi nhọ" - HĐXX đánh giá.

Ngoài ra, bị cáo Danh còn viết 54 bài liên quan đến nhiều địa phương trên cả nước. Bị cáo dù không sử dụng hình ảnh câu chữ nhưng qua những nội dung mà bị cáo đề cập, bị cáo muốn dư luận tin vào những nội dung mà bị cáo nêu trong những bài viết đó là đúng nên nhiều người đã vào bình luận bày tỏ cảm xúc, chia sẻ.

Đa số bình luận là công kích, chửi bới, sử dụng ngôn từ khó nghe đối với tổ chức Đảng, Nhà nước.

Từ đó, bị cáo thể hiện ý đồ mục đích tuyên truyền xúi giục, lôi kéo các đối tượng xấu tham gia bình luận chống phá đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước. Hành vi của bị cáo gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, gây hoang mang, tạo sự bất ổn trong xã hội…

Vai trò đồng phạm của 5 bị cáo

Đối với vai trò của bị cáo Trương Châu Hữu Danh và các bị cáo trong nhóm "Báo Sạch", xét về tính chất mức độ thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo là tương đương nhau. Tính chất đồng phạm thể hiện hình thức thành lập nhóm, vai trò của các thành viên, tôn chỉ chỉ hoạt động.

Hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Danh chịu trách nhiệm cho bài viết đăng trên Facebook cá nhân và trách nhiệm đồng phạm đăng trên Group "Làm Báo Sạch" và Fanpage "Báo Sạch". Bị cáo Bảo, Nhã, chịu trách nhiệm đồng phạm với Danh đối với các bài viết trên Group "Làm Báo Sạch" và Fanpage "Báo Sạch".

Các bị cáo nghe tuyên án

Bị cáo Đoàn Kiên Giang đăng 11 bài trên Fanpage "Báo Sạch" và 3 bài trên Group "Làm Báo Sạch", 30 bài trên Facebook cá nhân.

Đa số các bài viết đều thể hiện cảm xúc cá nhân, thông tin không đầy đủ, phiếm diện, không kiểm chứng. Lấy thông tin từ mạng xã hội, vụ việc được báo chí đăng tin rồi viết theo cảm xúc cá nhân, sử dụng từ ngữ tiêu cực tạo dư luận xấu, xúc phạm đến cơ quan Nhà nước, cá nhân, thể hiện nội dung xuyên tạc, và chịu trách nhiệm là đồng phạm.



Lê Thế Thắng đăng 1 bài trên Fanpage "Báo Sạch" và 9 bài trên Facebook cá nhân.

Đa số các bài viết của bị cáo xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của cơ quan và người tiến hành tố tụng, một số cá nhân lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các bài viết đưa thông tin quy chụp, từ đó dẫn đến hầu hết các hành vi tương tác, bình luận chia sẻ đều đồng thuận với bài viết. Vì vậy, hành vi phạm tội có tính chất đồng phạm.