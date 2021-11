Sáng 23-11, TAND quận 7 (TP HCM) tiếp tục thông báo hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" giữa 29 nguyên đơn với bị đơn là Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Penisula (chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng khu công viên Mũi Ðèn Ðỏ và khu nhà ở đô thị; tọa lạc ở phường Phú Thuận, quận 7; viết tắt: dự án Mũi Đèn Đỏ).

Tại tòa, đại diện bị đơn tiếp tục xin hoãn phiên tòa vì phía bị đơn có 3 cá nhân tiếp xúc một số ca mắc Covid-19 (trước đó, HĐXX từng dừng làm việc vì nguyên nhân này).

Người đại diện trình bày ngày 16-11, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa vì phía bị đơn có 3 cá nhân tiếp xúc với người mắc Covid-19. Sau đó, những cá nhân trên có kết quả xét nghiệm PCR âm tính lần thứ nhất.

Đại diện nguyên đơn phản đối quan điểm xin hoãn phiên tòa của bị đơn



Dù vậy, họ vẫn có khả năng lây nhiễm bệnh vì tiếp xúc với 3 ca F0. Ba cá nhân này cần thực hiện nghiêm mọi quy định về phòng, chống dịch Covid-19 (cách ly tại nhà, xét nghiệm). Đó là lý do đại diện chủ đầu tư dự án Mũi Đèn Đỏ đề nghị TAND quận 7 tiếp tục hoãn xét xử.

Đại diện nguyên đơn phản bác phía bị đơn chưa có giấy tờ liên quan đến giám sát y tế tại nơi cư trú, theo dõi sức khỏe tại nhà. Hơn nữa, bị đơn là pháp nhân, không phải cá nhân.

“Tại sao 3 người này không ủy quyền người khác tham gia phiên tòa mà chỉ ủy quyền người đến nộp đơn xin hoãn phiên tòa?" – người đại diện nghi ngờ. Theo phía nguyên đơn, bị đơn chưa đưa ra tài liệu chứng minh 3 cá nhân đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Từ đó, nguyên đơn cho rằng phía bị đơn cố tình cản trở hoạt động xét xử khi nhiều lần xin hoãn phiên tòa.

Sau khi nghe hai bên nêu ý kiến, cơ quan xét xử sơ thẩm thông báo tạm dừng xét xử 1 giờ để làm rõ thông tin bị đơn cung cấp.

Ba thành viên trong HĐXX trực tiếp đến trạm y tế (ở nơi 3 cá nhân kể trên cư trú) xác minh sự việc. Căn cứ biên bản làm việc với địa phương, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Chủ tọa cho biết HĐXX sẽ ấn định lịch xét xử mới trong thời gian sớm nhất.

Dự án Mũi Ðèn Ðỏ thuộc diện nhà nước thu hồi đất, giao chủ đầu tư - Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Penisula triển khai xây dựng. UBND TP HCM chấp thuận phương án chủ đầu tư tự thỏa thuận đền bù đất với các hộ dân.

Giữa năm 2011, UBND phường Phú Thuận tổ chức họp lấy ý kiến người dân về dự án. Qua đó, khu phố, tổ dân phố và đại diện người dân nhất trí triển khai dự án.

UBND TP HCM gửi văn bản chấp thuận giao chủ đầu tư 1.009.250 m2 (gồm 864.796,3 m2 do Công ty tự thỏa thuận bồi thường, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và khoảng 144.353,73 m2 đất do nhà nước trực tiếp quản lý) để đầu tư xây dựng dự án Mũi Đèn Đỏ.

Chủ đầu tư đã tiến hành thủ tục xác định tiền sử dụng đất, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư và 29 hộ dân bất đồng quan điểm trong quá trình chi trả tiền đền bù đất.

Đó là nguyên nhân 29 hộ dân khởi kiện, đề nghị tòa án buộc chủ đầu tư dự án Mũi Đèn Đỏ thanh toán hơn 2.100 tỉ đồng - tiền đền bù đất tại dự án (tiền gốc và lãi suất do chậm thanh toán).

Trái lại, phía doanh nghiệp khẳng định họ thanh toán đủ tiền thông qua những người nhận ủy quyền từ các hộ dân. Sau khi nhận đủ tiền, những người được ủy quyền bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư.

Ở lần xét xử trước, phía nguyên đơn đề nghị HĐXX không công nhận chứng cứ thể hiện việc bị đơn hoàn tất thanh toán tiền đền bù.

Đại diện nguyên đơn khẳng định hợp đồng ủy quyền không có điều khoản cho phép người nhận ủy quyền trực tiếp nhận tiền đền bù.

Vì vậy, bị đơn phải có trách nhiệm thanh toán trực tiếp tiền đền bù với chủ sở hữu quyền sử dụng đất.

Đối đáp, đại diện bị đơn giải thích hợp đồng ủy quyền (có công chứng) giữa 29 nguyên đơn và bên nhận ủy quyền có phạm vi rất rộng, bao gồm: bên nhận ủy quyền có toàn quyền ký mua-bán, tặng, cho. Tức là, bên nhận ủy quyền có toàn quyền ký hợp đồng mua-bán; thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan đến giao dịch mua-bán theo luật định.