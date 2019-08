Thiếu nữ Tr.Th.T.A. làm đơn tố cáo cơ quan công an. Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã nhận được đơn của cô gái Tr.Th.T.A. (SN 2003, trú xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) tố cáo một số cá nhân, tổ chức đã có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự của T.A. trên trang mạng xã hội và truyền thông.

Trong đơn tố cáo, thiếu nữ A. viết: "Tôi thấy Cơ quan điều tra Công an TP Vinh ra nội dung là đúng, khách quan, trả lại sự công bằng cho bản thân tôi. Trong quá trình xảy ra sự việc, có nhiều cá nhân, tổ chức đã tự đưa hình ảnh khi chưa được phép của tôi lên các trang mạng xã hội... làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bản thân và gia đình tôi. Do vậy, tôi viết đơn này tố cáo các cá nhân, tổ chức nói trên về hành vi vu khống và đưa hình ảnh tôi, gia đình tôi, bôi nhọ trên các trang mạng xã hội. Tôi đề nghị cơ quan điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thành Trung bị cơ quan công an khởi tố về hành vi mua dâm với người dưới 18 tuổi.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 28-6, anh Nguyễn Thành Trung (SN 1993, trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) đến cơ quan Công an TP Vinh tố cáo việc con gái là N.T.B.Th. (6 tuổi) bị xâm hại tình dục. Theo đơn của anh Trung, ngày 19-6, vì có công việc nên gửi con gái cho bạn nữ tên Tr.Th.T.A. (quê Hậu Giang) trông coi. Đến tối cùng ngày, anh Trung đến đón con thì thấy cháu bị sưng ở mắt, hỏi A. thì cô này nói cháu khóc đòi bố.

Hôm sau, cháu Th. kêu đau ở vùng kín và vùng bụng, tinh thần hoảng loạn, anh Trung gặng hỏi con thì cháu kể sau khi bố đi thì cô A. đưa 2 người bạn (1 nam, 1 nữ) vào phòng rồi xâm hại. Cháu khóc thì những người này dọa không được nói với ai, nếu không sẽ làm tiếp.

Sau khi nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Thành Trung, cơ quan công an đã vào cuộc và đưa cháu Th. đi giám định. Kết quả cho thấy cháu Th. không bị rách màng trinh, bộ phận sinh dục không bị ảnh hưởng. Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an cho biết anh Nguyễn Thành Trung đã thừa nhận việc cháu N.T.B.Th. bị xâm hại tình dục hoàn toàn không có thật. Anh Trung đã dựng lên vụ cháu Th. bị xâm hại tình dục. Cơ quan điều tra Công an TP Vinh đã quyết định không khởi tố vụ án.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra cơ quan công an xác định Trung đã nhiều lần mua dâm thiếu nữ Tr.Th.T. A.. Ngày 25-8, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về tội mua dâm người dưới 18 tuổi.